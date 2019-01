Megelégelték az iszlamofóbiát

Tudományos tevékenységet nem folytat, már a neve is megtévesztő – huszonnégy szakértő tiltakozik a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja ellen.

A tiltakozás közvetlen kiváltó oka egy interjú volt, amit Incze Nikoletta, a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja (angol rövidítéssel: CSPI) magyarországi vezetője adott a SZEMlélek blognak. „Lehet, hogy az ükunokáink muszlimok lesznek. Ez nem vicc” – ezzel a felütéssel kezdődik, és hasonló stílusban folytatódik a beszélgetés. Incze egyebek mellett kifejtette, hogy az iszlámnak nem az egyenlőség, hanem az alávetés az alapelve. Az iszlám szó nem a békét jelenti, hanem a behódolást: „ez egy nagyon erős ideológia, ami meghatározza a történelmet, és mivel nem toleráns a mássággal szemben, ezért kénytelenek vagyunk felvenni vele a harcot”. Kell egy ellenpólus – közölte.

A CSPI víziója szerint „képzéssel megelőzhetővé válik egy erőszakos civilizációs háború”. Incze Nikoletta elmondta, hogy az általuk alkalmazott módszer Bill Warner amerikai matematikus-fizikus professzor munkásságán alapszik. Megszámolják például a nők jogaival kapcsolatos szavakat a Koránban, „azokat kategóriákba soroljuk, statisztikai módszerekkel elemezzük”.

A CSPI magyarországi vezetője az állami médiában is akadályok nélkül propagálhatta nézeteit, akár a szintén vitatott megítélésű Nógrádi György társaságában, akivel egymásra licitálva ecsetelték, milyen veszélyek fenyegetik kontinensünket. A Magyar Narancsnak tavaly nyáron Incze Nikoletta Karc FM-beli szereplése tűnt fel. A hetilap cikke a kormányközeli rádióban elhangzott műsor alapján arra a következtetésre jutott, hogy Incze „keveri a számmisztikát a statisztikai eljárásokkal, a történelmi hiedelmeket a vallástörténeti félinformációkkal, valamint a legvadabb előítéleteket a leggagyibb érveléssel”. Az általa képviselt központ pedig „tulajdonképpen egy magánalapítású hobbiszervezet, ami elsősorban arra hivatott, hogy az Amerikában már persona non gratának számító, hírhedt iszlamofób szerző, Bill Warner könyveit értékesítsék”.

A magyar orientalisztika képviselői, a Közel-Kelet és az iszlám kutatói számára most, a SZEMlélek blogon publikált interjúval telt be a pohár. Tiltakozásukban nem kérdőjelezték meg, hogy a terrorizmus, a migráció és az integráció kihívásokkal jár. Az aláírók ugyanakkor elhatárolódtak a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja nevű csoporttól, amely – idézzük a közleményt – külföldön és Magyarországon sincs kutatóintézetként akkreditálva, visszaél a közvélemény érdeklődésével, kereskedelmi tevékenységet folytat. A szervezet neve angol és magyar változatában is megtévesztő.

A tiltakozás 24 aláírója között van Baranyi Tamás, az Antall József Tudásközpont kutatási vezetője, Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem külső szakértője, Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, Hóvári János, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, Jany János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, Maróth Miklós, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, Ormos István, az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékének tanára, Rostoványi Zsolt, Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója vagy például Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója.

A közlemény szerint egyértelmű, hogy a központ aktivistái a tudományos munkához minimálisan elvárható ismeretekkel sem rendelkeznek. Ennek ellenére a CSPI anyagaira való hivatkozások a közelmúltban már egyetemi és főiskolai szakdolgozatokban is megjelentek.