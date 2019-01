Olcsóbban tankolhatunk a hétvégétől

Az olajár egyelőre elérhette az alját, így most némi drágulás következhet. A dízel a hajók üzemanyagszabvány változása miatt drágább a benzinnél.

Mára kijelenthető, hogy elmaradt a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) december elején elhatározott önkéntes termelés visszafogásától várt világpiaci olajáremelkedés. Az OPEC-döntés csak néhány napig volt képes 60 dollár környékén lefékezni az Európában irányadó, Brent típusú nyersanyag október közepén még 87 dolláron álló hordónkénti árának további zuhanását. Karácsonyra viszont a kurzus már 50 dollár környékén járt. Igaz, azóta némiképp visszatornászta magát. Mindennek a hazai autósok is örülhetnek. Mától például a két fő üzemanyagfajta litertarifája rekordmértékű, 10-10 forintos csökkenés után másfél, illetve háromnegyed éves mélypontjára kerül.

A piacot részint az lepte meg, hogy Donald Trump amerikai elnök enyhített az Irán ellen eredetileg drákóiként beharangozott megszorításokon, így nyolc állam kereskedelmi kapcsolatai felett egyelőre szemet huny – vélekedett lapunk kérdésére Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. Meglepetést okozott az is, amilyen sebességgel az emelkedő piaci árak láttán az amerikai palaolajtermelők képesek voltak kibocsátásukat felpörgetni, például gyors repesztésekkel a már megfúrt kutakban. A világpiaci kereslet felett is viharfelhők gyülekeznek. A 25 éve bővülő kínai fogyasztást visszaesési félelmek övezik. Nagy kérdés a Trump által Kína ellen belengetett kereskedelmi szigorítások alakulása és az OPEC-termeléscsökkentés végrehajtása is. Az európai kereslet a népességfogyás és a felhasználás hatékonyságának javulása nyomán hosszú távon szintén inkább apadhat. Az elemző szerint ugyanakkor a termék ára mára „kieste magát”. Így mostantól némi emelkedésre számít.

A palaolajosok a leeső kurzus láttán visszafoghatják a kínálatot és az Irán elleni szankciók is szigorodhatnak. Így Pletser Tamás - aki az októberi eleji árcsúcsok idején a mostani időszakra még a 100 dolláros olajár lehetőségét se zárta ki – a nagyarányú áresés után ezúttal körülbelül 60-70 dolláros, tehát némiképp emelkedő kurzust valószínűsít. Az OPEC és a vele együttműködő államok – így Oroszország – vállalt kitermeléscsökkentésének kérdőjeles alakulásán túl a világ tőzsdéinek általános gyengülése is komoly hatást gyakorolt az olaj árára – vélekedett megkeresésünkre Gaál Gellért, a Concorde részvényelemzője. Meglátása szerint a nagyarányú zuhanást semminemű iparági fejlemény nem támasztja alá. A keresletbővülési várakozások is csak kis mértékben estek vissza: a félelmek ellenére az emelkedés közel 40 százalékát adó Kína gazdasága változatlanul bővül. Igaz, az amerikai jegybank döntései nyomán a dollár erősödhet. A rendkívüli piaci idegességet ritkán látott árfolyamhullámzások jellemzik. Ennek kapcsán kérdésünkre mindkét elemző felhívta a figyelmet a spekulációs hatások fokozott érvényesülésére. Ezt Gaál Gellért szerint a termékek viszonylag gyér év végi forgalma is erősítette. Így a Concorde elemzője az ismert adatok alapján a december eleji 65-75 dolláros előrejelzését némiképp szerényebbre – bár Pletser Tamáshoz hasonlóan a jelenleginél magasabbra -, 60-70 dollárra módosította. Ennek nyomán némiképp a hazai üzemanyag-töltőállomásokon is emelkedhetnek az árak, de belátható időn belül valószínűleg tartósan nem haladják meg a néhány hónapja még sűrűn tapasztalt, 400 forint feletti értéket – vélekedett kérdésünkre Pletser Tamás. Gaál Gellérttel együtt hangsúlyozta: a dízel ára a jövőben is meghaladhatja a benzinét. Ennek oka az IMO 2020 nevű, a tengeri hajók üzemanyagára vonatkozó új szabvány. Ez ugyanis a tankerüzemeltetőket a dízelhasználat felé tereli, ami oly erős piaci hatás, ami egészen a hazai kutakig elér.