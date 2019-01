"Szokásos" vádak Márki-Zay ellen: migránspárti, magyarellenes, Soros embere...

A kormánypárti lejárató propaganda teljes arzenálját felvonultatja a hódmezővásárhelyi polgármester elleni friss plakátkampány.

Márki Zay Pétert támadó plakátok jelentek meg a minap Hódmezővásárhelyen – számol be róla a hvg.hu. Három különböző is akad: az egyik azt állítja, hogy a polgármester migránspárti, a másik, hogy Soros György embere, a harmadik pedig, hogy magyarellenes. A plakátokon Márki-Zay arcképe mellett az egyes „állításoknak” megfelelő fotók szerepelnek: Soros, örjöngő menekültek, illetve a kormányzat kampányából jól ismert kép a Soros György – Judith Sargentini – Guy Verhofstadt hármasról. Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület volt, amely szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban azt állította, hogy a város számára a legfontosabb. A Vásárhely24 portál interjút is készített az egyesület elnökével, Ádók Jánossal, aki azt mondta, Márki-Zay Péter a kampányban még azt állította magáról, hogy „jobboldali, polgári gondolkodású", sokan ezért is szavaztak rá, de aztán kiderült, hogy ebből semmi nem igaz. Ádók szerint a polgármester minden létező politikai formációval összeáll, a várossal most már egyáltalán nem foglalkozik, helyette egy országos pártot alapítva a magyar ellenzéki politikát akarja szervezni, és Orbán Viktor kihívójaként lépett elő. Az egyesület elnöke úgy fogalmazott, a plakátkampány egy figyelemfelhívó akció, amely csupán saját mondataival szembesíti a polgármestert. Ádók azt is hozzátette, a plakátok költségeit a vásárhelyiek adták össze, akik „elkötelezettek a városért”.