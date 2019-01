Kiadták a figyelmeztetést – Havazással kezdődik a hétvége

Néhol havas eső és viharos szél is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű.

A tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon keleti peremén – így a Kárpát-medence fölött is – eleinte egy meleg-, majd szombat délutántól egy hidegfront vonul át – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

Szombaton túlnyomóan borult idő lesz, legfeljebb délután északon vékonyodik el a felhőzet. Sokfelé valószínű csapadék: reggelig döntően hó, majd nyugat felől elsősorban a Dunántúlon havas eső, átmenetileg eső is lehet napközben. A havazás miatt Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az érintett területeken 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat. Síkvidéken a felszín közeli hőmérséklet várhatón a szombat délelőtti óráktól előbb a Dunántúlon, majd akár a középső országrészben egyre nagyobb területen 0 fok felé emelkedhet, így a lehulló hó olvadni fog. A magasabban fekvő hegyvidéki területeken 10 centiméter feletti hó is hullhat, ettől jelentősebben vastagabb hótakaróra a Bakony magasabban fekvő részein van nagyobb esély.



Eleinte megerősödik a délnyugati, majd délutántól az északnyugatira forduló szél, a Kisalföldön az északnyugati szél néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és -7 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul.

Vasárnap szakadozottá válik a felhőzet, általában erősen vagy közepesen felhős lesz az ég. Elszórtan valószínű gyenge havazás, hózápor, eleinte nyugaton, délnyugaton havas eső is lehet. Az északi szél megerősödik, főként a Dunántúlon viharossá fokozódik, ezért helyenként hófúvásra is számítani lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -3 fok között valószínű.