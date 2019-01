Volt, ahol -12 fokot mértek reggel

A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul vasárnap, késő este 0, -8 fokra számíthatunk.

A szombati meleg- és hidegfront átvonulást követően vasárnap már szárazabb levegő áramlik hazánk fölé, de a hét utolsó napján nagy területen megerősödik, sőt a Dunántúlon viharossá is fokozódik a szél – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint az ország nagyobbik részén a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, legfeljebb néhol fordulhat elő futó hózápor, ugyanakkor a Duna-Tisza közén tartósan több felhő várható, és helyenként kisebb havazás, hószállingózás is valószínű. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérik, a Dunántúli-középhegységben és a keleti megyékben pedig hófúvás is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. Északkeleten, keleten lesz a hidegebb, ott helyenként a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum, ezt követően hűlni fog a levegő. Késő este 0, -8 fokra számíthatunk.

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére hófúvás miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést, itt a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Veszprém megyében a viharos szél miatt is figyelmeztetnek, a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/órát.