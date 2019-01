Sargentini is a magyar ellenzékkel tüntet majd Brüsszelben

A koszalini polgármester vasárnapra gyásznapot hirdetett, a helyi püspök pedig szentmisét mutatott be az áldozatokért és családjaikért.



A lengyelországi Koszalinban működő szabadulószobában bekövetkezett, öt, egyaránt tizenöt éves lány életét követelő tűzvész után országszerte tartott ellenőrzések nyomán egyelőre tizenhárom szabadulószobát zártak be – közölték vasárnap a lengyel kormányfő részvételével megtartott sajtóértekezleten. Szombat délutánig egyébként 178 szabadulószobát ellenőriztek, ebből 129 nem felelt meg a törvényekben megszabott összes követelménynek. Mateusz Morawiecki miniszterelnök mellett a sajtókonferencián felszólalt Joachim Brudzinski belügyminiszter, valamint a lengyel tűzoltóság és rendőrség főparancsnokai. Morawiecki rendkívül tragikusnak nevezte a történteket és újból részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Kulcsfontosságúnak nevezte annak ellenőrzését, hogy az ilyen szórakozóhelyeken betartják-e a vonatkozó előírásokat. Szavai szerint az erről szóló részletes zárójelentést a hatóságok a legközelebbi napokban mutatják be. Kilátásba helyezte a szabadulószobák és hasonló típusú helyek üzemeltetésére vonatkozó törvények olyan módosítását, amely „egységesen szabályozná a teljes biztonság megőrzésével összefüggő, a vállalkozók által viselt felelősséget”. Közölte, hogy a hétvégén már bezárták az első szabadulószobákat, ahol szabálytalanságokat észleltek. A lengyel tűzoltóság főparancsnoka, Leszek Suski dandártábornok ezzel kapcsolatban elmondta: szombat délutánig 178 szabadulószobát ellenőriztek, ebből 129 nem felelt meg az összes, a törvényekben megszabott követelménynek, 13-at be is zártak, 16 esetben pedig bírságot szabtak ki. Az ellenőrzés országszerte folytatódik. A lengyel belügyi tárcától az MTI-hez vasárnap eljuttatott közlemény szerint Lengyelországban több mint ezer szabadulószoba működik.

Suski már szombaton közölte: a koszalini tragédia valószínűleg elsősorban azért következett be, mert nem volt biztosítva a helyiségben szórakozó személyek megfelelő evakuálása. Sajtókommentárok szerint szigorúbb szabályzás a középületekben, a bevásárlóközpontokban működő ilyen, az utóbbi három évben népszerűvé vált szórakozóhelyekre vonatkozik, míg a magánlakásokban, a családi házakban, sőt garázsokban folytatott ilyen jellegű gazdasági tevékenység esetén a biztonsági, műszaki követelmények nem egyértelműek. Koszalinban egy családi ház egyes helyiségeiről volt szó. Joachim Brudzinski belügyminiszter a sajtóértekezleten szigorú büntetőjogi következményeket helyezett kilátásba az építészeti és tűzmegelőzési szabályok megszegése esetében. Koszalinban a tűzoltóság azonnal reagált, mégis „elveszítették a harcot azok miatt, akik a könnyű, gyors haszonszerzés miatt halálos veszélynek tették ki az ártatlan gyerekeket” – tette hozzá. Felhívta a szülőket is, hogy maguk kezdeményezzék a hatóságoknál azon helyek előzetes ellenőrzését, ahol gyermekeik szórakoznak. A rendőrség főparancsnoka, Jaroslaw Szymczyk tábornok közölte: a rendőrök szombat este a kiégett szabadulószobában befejezték a helyszínelést. Még péntek este őrizetbe vették a szórakozóhely tulajdonosát, egy 28 éves, büntetlen előéletű férfit. A gyanúsítottat vasárnap az ügyészség kihallgatja, amint a szabadulószoba alkalmazottját is, aki pénteken a helyszínen volt, súlyos égési sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban ápolják. Koszalinban Piotr Jedlinski koszalini polgármester vasárnapra gyásznapot hirdetett, Edward Dajczak helyi püspök délben szentmisét mutatott be az áldozatokért és családjaikért. Ezt követően az emberek tömegei a koszalini városháza előtt gyűltek össze, együtt imádkoztak. A helyszínen a katolikus Caritas jótékonysági gyűjtést szervezett a hozzátartozók támogatására. Délután öt órakor a kiégett szabadulószobánál is Dajczak püspök részvételével közös imát tartanak a tragédia sújtotta családokért.