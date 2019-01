Rendkívüli állapottal fenyegetőzik Trump

Az amerikai elnök rendíthetetlenül ragaszkodik ahhoz, hogy felépítse a falat a mexikói határon.

Három hete tart a részleges kormányzati leállás az Egyesült Államokban és a szombati demokrata-republikánus egyeztetések sem hoztak eredményt. Donald Trump elnök rendíthetetlenül ragaszkodik ahhoz, hogy a demokraták hagyják jóvá a mexikói határ építési költségére igényelt 5 milliárd dollárt, csak ennek megszerzése után hajlandó a kormányzati munka újraindítására. Egyelőre tárgyal a demokratákkal, mint mondta a szombati egyeztetés után, reméli, tárgyalások révén megoldható a kérdés, ám ha nem, rendkívüli állapotot is hirdethet. Ezzel megkerülhetné a kongresszust, hogy felépítse a falat a mexikói határon. Úgy fogalmazott, megteszi, ha kell, mert megteheti. Az egyeztetések Mike Pence alelnök és kongresszusi delegáció között zajlott, nem Trump tárgyalt közvetlenül az akadékoskodó demokratákkal. Sajtótájékoztatót viszont maga tartott, ahol „termékenynek” nevezte a tárgyalásokat, optimista hangot ütött meg. Beszámolt arról, hogy az egyeztetések folytatódnak, létrejött egy bizottság e célból. Twitteren viszont arról írt, hogy csak minimálisan közeledtek az álláspontok. A mexikói határra még az elnökválasztási kampányában megígért fal felépítését nemzetbiztonsági kérdésnek nevezte, szükségességét pedig azzal a kábítószerek és bűnözők beáramlásának megakadályozását szolgálná. Az egyeztetések vasárnap is folytatódtak a kongresszus és a kormányzat között, hiszen 800 ezer kormányzati dolgozó helyzete van függőben, ők december 22-e óta nem kaptak fizetést. A januártól immár demokrata többségű képviselőház csütörtökön elfogadott ugyan egy törvénytervezetet, amely biztosítaná a kormányzat működéséhez szükséges költségvetést, de mivel abban nem szerepel a fal építésére szánt ötmilliárd dollár, a patthelyzet maradt. Trump azonnal közölte, ő nem riad vissza az akár hónapokig elhúzódó kormányzati leállástól sem. A képviselőház költségvetési javaslatát a republikánus többségű szenátus sem hagyta jóvá. A demokrata vezetők, Nancy Pelosi képviselőházi elnök és Chuck Schumer a demokraták szenátusi frakcióvezető arról számoltak be, hogy az eddigi egyeztetések feszültek voltak, egyben jelezték, a fal finanszírozásának kérdésében nem engednek, viszont készek együttműködni a republikánusokkal a megoldás keresésében.