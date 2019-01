Már Várkapitánysága is van a Miniszterelnökségnek

Két kft. összeolvadásából jött létre az új cég, amely több milliárd forinttal gazdálkodhat majd. Az egyik előd tevékenysége még az Állami Számvevőszék szerint is átláthatatlan volt.

Átalakította a budai Várnegyed területén zajló beruházásokat koordináló cégeket a Miniszterelnökség és megalapította a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-t – írja a napi.hu a Céginfo.hu adataira hivatkozva. A 2018. december 31-én alakult cég a budai várbeli kormányzati beruházásokat is felügyelő Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., valamint a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadásából jött létre.A Várgondnokság 1998 óta foglalkozott a Budavári Palotával és környezetében található állami tulajdonú műemlékingatlanok, így például a Várkert Bazár vagyonkezelésével, fejlesztésével, valamint az üzemeltetés egyes területeinek feladataival. A Várgondnokság és a Budavári Kft. egyaránt az Ybl Miklós tér 6. alatt üzemelt - a Várkapitányságnak is ez a központja -, mindkettőt Gyutai Csaba fideszes politikus, volt zalaegerszegi polgármester vezette - egyelőre nem tudni, hogy az összeolvadással miként alakult az ő sorsa.Bár Orbán Viktor miniszterelnök irodája már felköltözött a budai várba, így is hatalmas büdzsével gazdálkodhat majd az új Várkapitányság, hiszen a budai vár és a Várnegyed megújítását célzó tervre a 2019-ben is 10,63 milliárd forintot szánt a költségvetés. A Budavári Kft. tevékenysége amúgy még az Állami Számvevőszék szerint is átláthatatlan volt, a hivatal az állami tulajdonban lévő társaság 2013-2016-os tevékenységét vizsgálta és jelentésében megállapította: a közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított, a cég a közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezért tevékenysége nem volt átlátható.