"Ez rosszabb, mint Omszk" - mondta Abramovics a Tottenham-stadion környékére

A tavalyi pjongcsangi téli játékokon sporttörténelmi sikert ért el a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó az első hely megszerzésével.

A Népszava sportrovata szerint az elmúlt évi eredmények alapján az 5000 méteres magyar rövidpályás gyorskorcsolyaváltó pjongcsangi téli olimpiai aranyérme volt 2018 legnagyobb szenzációja.

A Világkupa-versenyeken elért eredmények alapján éremszerzésben reménykedtek a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók a 2018-as pjongcsangi téli olimpia előtt. Az arany - legalábbis hivatalosan - nem került szóba. Mindez abból a szempontból érthető, hogy a magyar sport a játékokig még nem rendelkezett téli olimpiai aranyéremmel, és rövidpályás gyorskorcsolyában borul a legkönnyebben a papírforma.

Az Európa-bajnok női váltó a 3000 méteres számban a rotterdami világbajnokság ezüstérmeseként szintén joggal bízott a dobogós helyezés elérésében, ráadásul hollandiai eredményének köszönhetően csak a legjobb nyolc között kapcsolódott be a versenybe. Végül a Keszler Andrea, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca összeállítású négyes nem jutott be a négyes döntőbe, mégis negyedik lett. Mindez úgy lehetséges, hogy a finálé négy résztvevője közül Kínát és Kanadát is kizárták, a magyarok pedig a B döntőben a második helyen értek célba, ami összesen a negyedik pozíciót jelentette a világ legjobbjai közé tartozó kvartett számára. Ez is fantasztikus szereplés volt, de az igazi szenzációt a férfiak szolgáltatták. A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaohang, Oláh Bence (utóbbi tartalék) összeállítású csapat az elődöntőből 6:34.866 perces eredménnyel, három tizeddel lemaradva a dél-koreaiak mögött a második helyen jutott be a fináléba.

A döntőben a magyarok az első váltásnál vezettek, a folytatásban a második-harmadik negyedik helyet foglalták el, átmenetileg voltak negyedikek is. Az utolsó harmadban a dél-koreaiak bukása miatt azt szinte biztosra lehetett venni, hogy a magyar csapat dobogós lesz, ha nem hibázik. A befutó ember, Liu Shaolin Sándor a második helyen szállt be a versenybe, a belső íven megelőzte kanadai riválisát, és vezető pozícióját az utolsó körben megtartva, három századdal a remekül hajrázó kínaiak előtt ért célba! A magyar váltó 6:31.971 perces olimpiai csúccsal szerezte meg az aranyérmet.

"Második helyen vettem át, de jól sikerült a váltás, a kanadaiaknak pedig nem jó a befejező embere. Úgy voltam vele, akármi lesz, elmegyek mellette"

– idézte fel az utolsó köröket Liu Shaolin, aki 22 évesen már mindent elért a sportágban, amit lehet, hiszen immár olimpiai-, világ- és Európa-bajnoknak vallhatja magát.

Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint az elmúlt egy évben ugyan egyetlen futam sem sikerült igazán jól, mindenki tudta, hogy a csapat képes a jó teljesítményre és tovább kell menni az úton. Ahogy fogalmazott, amikor a lövészárokban van az ember, akkor is a legnagyobb bátorsággal kell megvívni a csatát, bízni a tudásban és erőben.

"Sok apró hiba, szerencsétlen szituáció játszott közre abban, hogy nem sikerültek a korábbi versenyek" - magyarázta a szakember.

"De ma fejben valamit jobban csináltak, a kulcsszituációkban ügyesebbek voltak. Ebben múlták felül a többieket. Nagyon fontos volt, hogy a házigazda dél-koreaiak elcsúsztak és jelentősen lemaradtak, a biztos érem tudatában megváltozott a folytatásra a futam lélektana."

"Ahol szervezett, profi munkát folytatnak, ott véghez lehet vinni a csodát – értékelte Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az ország történetének első téli játékokon szerzett aranyérmét. - Eufórikus állapotban vagyok. Ezt végigélni egészen fantasztikus élmény volt. Tudtuk, hogy benne van a fiúk fejében és a lábában ez a siker, de ezt meg is kellett nyerni."