Rágcsálóirtóként sem kapott munkát, mert kitette a Facebookra az O1G-logót

Egy már biztosnak tűnő állást bukott a Pest megyei férfi, mert a cégvezetőnek hirtelen "leszóltak", hogy jobban teszi, ha nem alkalmazza. Létezik ellenzéki és kormánypárti patkányirtás is?

A főnök közli, hogy megnézték a Facebook-profilját, és mivel oda ki van téve egy "Orbán Egy Geci"-embléma, így szó sem lehet róla, hogy együtt dolgozzanak. A vonal túlsó végén a csalódott hang meg is kérdezi, hogy emiatt nem tudja őt alkalmazni, mire a cégvezető kerek-perec kijelenti, hogy igen. Később szabadkozni kezd, hogy neki mindenben tökéletesen megfelelt volna mint új kolléga, de kapott egy telefont, és így már nem veheti őt fel. Amikor A. a beszélgetés későbbi pontján megkérdezi, ki volt az, aki "megvétózta", a cégvezető nem árulja el, de a férfi a 444-nek nyilatkozva úgy vélte, egy "fontos ügyfélről" lehet szó.A cégvezető egyébként korábban azt is mondta, "mi teljesen függetlenek vagyunk, dolgozunk mindkét oldalon, és meg is tartjuk a véleményünket magunknak. Ennyi.” Nehezen érthető, milyen jelentősége lehet a munkavállaló politikai álláspontjának egy rovar- és rágcsálóirtó cégnél, mindenesetre úgy fest, most már patkányirtással sem foglalkozhat akárki.Az eset az RTL Klub Híradójának érdeklődését is felkeltette , mint a műsorban elhangzott, mivel az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint politikai nézetek miatt nem érhet senkit hátrányos megkülönböztetés, a hatóságnál kezdeményezett eljárás esetén akár 6 millió forintos bírságot is kiszabhatnak. A csatorna szerint Szabó András még nem döntötte el, vállalja-e a pereskedést.