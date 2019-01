Szíriát visszafogadnák az arab államok

Az Egyesült Királyságban a bukmékerek jóslataira akkor is odafigyelnek, ha nem egy sportesemény esélyeinek meghatározásáról van szó. Ezért is keltett nagy feltűnést: a Betfair fogadóiroda már 65 százalékos esélyt lát arra, hogy az ország egyáltalán nem lép ki az Európai Unióból.

Mindez azután történt, hogy Theresa May stratégiája súlyos vereséget szenvedett a parlamentben. A miniszterelnök azzal érvelt az Európai Unióval megkötött, s a kilépés részleteit taglaló megállapodás mellett, hogy Nagy-Britanniának súlyos gazdasági és pénzügyi nehézségekkel kell szembenéznie, ha nem fogadják el azt és megegyezés nélkül kell távoznia az országnak az EU-ból. Ez esetben ugyanis – közölte – 25 százalékkal csökkenhet a font értéke, ami a fogyasztói árak akár 30 százalékos emelkedését eredményezheti. Bár a brit gazdaságra szakértők szerint valóságos armageddon várhat egy esetleges „no deal” esetén, a törvényhozás talált egy kiskaput: egy kedden elfogadott törvény értelmében, ha nem születik megállapodás, a parlamentnek is szavaznia kell arról, hozzájárul-e egy „no deal” nélküli kilépéshez. Mivel a parlament maradáspárti, ez lényegében azt is jelenti, kizárt, hogy a britek megegyezés nélkül távozzanak. A keddi szavazás során 20 konzervatív képviselő is a miniszterelnök ellen fordult, ami ismételten jelzi, mennyire törékeny May helyzete saját pártján belül is. A bomba azonban majd a január 15-én esedékes parlamenti szavazás során robban, amikor a parlament az EU-val kötött megállapodásról szavaz. A törvényhozás szerdán folytatta a vitát e kérdésről, ez várhatóan pénteken zárul majd. Theresa May számára ez az utolsó esély arra, hogy meggyőzze a képviselőket arról, az ő megállapodása még a legkisebb rossz. Amennyiben jövő héten a képviselők igent mondanának az előterjesztésre, akkor március 29-én a britek gond nélkül távoznának az EU-ból. Már most látható azonban, lényegében semmi esély sincs a megállapodás elfogadására, amelyről tavaly decemberben egyszer már elhalasztották a szavazást. Ez esetben Londonnak 21 napja van arra, hogy közzé tegye további terveit. Négy forgatókönyv jöhet szóba. A brit kormány megbuktatása és előrehozott választás kiírása, újabb Brexit-népszavazás, megállapodás nélküli kilépés, azaz hard Brexit, amitől nem ódzkodnának a toryk keményvonalasai, valamint a kilépés elhalasztása és új tárgyalások a Brexit-feltételeiről. Ez utóbbival azonban egy súlyos gond van: Brüsszel jelezte, szívesen segít Maynek, de lényegi változásra nem hajlandó az eredeti dokumentumhoz képest. Az örök vitakérdés az Írország és Észak-Írország közötti határ sorsa. Dublin jelezte, semmi esetre sem hajlandó e kérdésben engedni. Stephen Barclay brit Brexit-ügyi miniszter azt közölte, nem tervezik a március végére tervezett kilépés elhalasztását. Ehhez képest a Daily Telegraph úgy értesült, a londoni kormány három képviselője is arról tudakozódott Brüsszelben, miként valósítható meg a halasztás. Ez egyébként csak úgy lehetséges, ha London ezt kérvényezi, ezután mind a 27 tagállamnak külön-külön kell döntenie róla. Az Európai Tanács 50. cikke írja le egy tagország esetleges kilépésének menetét.