Czeglédy hazugságvizsgálatot kér maga ellen

Azonban Tüke László szerint nem történt olyan, ami ellehetetlenítené az indulását a pályázaton.

Naplóval ütött meg egy ötödikes diákot, most azonban iskolaigazgató szeretne lenni Tüke László, Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere – írja a 444.hu . A portál szerint Tüke, a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola tanára az illetékes tankerületi központtól májusban írásos figyelmeztetést kapott, melyben az állt:

„Figyelmeztetem, hogy a jövőben tartózkodjon az ehhez hasonló reakcióktól és a pedagógus munkakörben elvárható türelemmel és szakértelemmel kezelje az esetleges iskolai konfliktushelyzeteket.”

A cikk szerint a pedagógus Tüke László – aki 2015 óta a város fideszes alpolgármestere is – az egyik pályázó az iskola igazgatói posztjára, és azért kapott írásos figyelmeztetést, mert május 4-én az iskolai nagyszünetben a naplóval megütött egy diákot. Korábban az ütés miatt a szülők vizsgálatot kezdeményeztek. A jegyzőkönyvekből az derült ki, hogy a nagyszünetben két osztálytárs, egy fiú és egy lány között konfliktus alakult ki. Erről értesítették az osztályfőnök Tüke Lászlót, aki berontott a kémiaterembe, egy padot tolt a terem ajtaja elé, felugrott rá, kirántotta konnektorostul az iskolarádió hangszóróját, majd ordibálni kezdett a gyerekekkel, és fejbe vágta az egyiküket a naplóval. Ezt Tüke is elismerte az általa is aláírt jegyzőkönyvben. A felindultságát azzal indokolta, hogy neki azt mondták a gyerekek, hogy egy fiú megrugdalt egy lányt.



„Valóban kiabáltam a gyerekekkel és valóban fejbe vágtam a naplóval. Nem lehet ilyet tenni, de ez nem volt egy akkora ütés. Lehet, hogy ez a gyereknek lelkileg rosszul esett. Nekem az esett lelkileg rosszul, hogy letagadta, hogy megrugdalta A.-t, másrészt pedig az, hogy ez a konfliktushelyzet volt az osztályban, amiben ő tevékenyen részt vett”

– fogalmazott.

A megütött gyerek anyja a jegyzőkönyv szerint itt közbevetette, hogy ők utánakérdeztek, rúgás nem volt, a gyerekük meglökte az őt idegesítő lányt. A szülő szerint a tanárnak is meg kellett volna kérdezni a többi gyereket és az egész osztályt, hogy mi is történt valójában, ahelyett, hogy ordítozni kezd és a naplóval üt. Az ügy a Dunaújvárosi Tankerületi Központnál folytatódott. A tankerületi igazgató az iskolában felvett, Tüke által aláírt jegyzőkönyv alapján első körben egyebek mellett azt írta, hogy a tankerületi központ elítél minden erőszakos eseményt, különösen, ha az gyerekek, diákok testi épségének, jogainak sérelmével jár. A szülők ugyan visszavonták később a bejelentésüket, a tankerület vezetője ennek ellenére lefolytatta a vizsgálatot, és a személyes meghallgatások alapján arra a meglepő megállításra jutott, hogy „a bántalmazás ténye nem bizonyítható kétséget kizáróan”. Tüke ugyanis maga mondta jegyzőkönyvbe, hogy megütötte a gyereket. Ráadásul írásbeli figyelmeztetést azért adott a tankerület vezetője Tükének, amiben leírják, hogy „a gyerekek között kialakult nézeteltérés során nem úgy viselkedett, ahogyan az egy pedagógustól ilyen helyzetben általában elvárható. Hibáját Ön is elismerte”. És figyelmeztették Tükét, hogy a jövőben „tartózkodjon az ehhez hasonló reakcióktól és a pedagógus munkakörben elvárható türelemmel és szakértelemmel kezelje az esetleges iskolai konfliktushelyzeteket.” Az iskola akkori igazgatójának pedig azt üzente a vizsgálat befejezése után a tankerületi vezető, hogy „lehetőségeihez mérten gyakoroljon hatást a nevelőtestület tagjaira, felhívva figyelmüket a gyermekek ellen elkövetett lelki és fizikai erőszak súlyos következményeire, amely adott esetben az egész intézmény jó hírének csorbítása mellett a vétkes közalkalmazott azonnali felmentését vonhatja maga után".

A portál most azt írja: Tüke nemhogy az állását nem veszített el, de pályázik iskolaigazgatónak. A Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában még nyáron kellett volna öt évre igazgatót választani, de akkor ez annyira nem jött össze, hogy egyáltalán az is kérdés volt, hogy el tud-e indulni az új tanév szeptemberben az iskolában. Nyáron ketten pályáztak a posztra: Kocsis József, aki már tíz éve vezette az intézményt és a naplós ütés miatt írásban májusban figyelmeztetett Tüke László. A szülők, a pedagógusok és az iskolai alkalmazottai többségben azt akarták, hogy Kocsis folytassa újabb öt évig. A város fideszes polgármestere, Csányi Kálmán fideszes alpolgármestere Tüke mellett állt ki. Végül egyikük sem kapta meg az ötéves megbízást. Egy nemrég érkező pedagógus, Gódi Katalin vállalta átmeneti időre az iskola vezetését. Új pályázatot írtak ki, ezen az iskola ideiglenes vezetője, Gódi Katalin indult, a másik pályázó pedig ismét Tüke László. Tüke előző pályázatában még nem szerepelhetett az írásbeli figyelmeztetést, mert azt márciusban adta be. Az újat októberben írta, de abban sem szerepel az írásbeli figyelmeztetés. A pedagógusok és a szülők többsége nem Tüke Lászlót, hanem az iskola ideiglenes vezetőjét, Gódi Katalint támogatja. Ez csak ajánlás, a minisztériumot nem kötelezi semmire. A portál megkereste az ügyben Tüke Lászlót, aki a fenntartó engedélye nélkül nem nyilatkozhat. Annyit elmondott, hogy szerinte nem történt bántalmazás. Amikor megkérdezték, hogy akkor miért írta alá a jegyzőkönyvet, amiben elismeri a gyerek megütését, azt válaszolta, hogy az nem a realitásokat tartalmazza. Megkérdezték azt is, hogy akkor miért kapott írásbeli figyelmeztetést és miben ismerte el, hogy hibázott, de ezt nem árulta el. De szerinte olyan nem történt, ami ellehetetlenítené az indulását a pályázaton.