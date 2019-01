Hétköznapi közlekedési konfliktus fajult halált okozó testi sértésig

Egy rolleres majdnem elütötte egy férfi élettársát, aki emiatt rászólt. A szóváltásból dulakodás lett, amely során a férfi megütötte a sértettet, aki elesett, és később belehalt sérüléseibe.

Egy 2017. április 15-i történetet elevenít fel közleményében a Fővárosi Főügyészség, az ügyben ugyanis most nyújtották be a vádiratot. Eszerint egy 42 éves férfi a budapesti VII. kerületi Alsóerdő soron kereket cserélt a gépkocsiján, miközben megérkezett az élettársa. Amikor az élettárs a gépkocsi hátsó ajtajához ért, közte és a jármű közötti szűk helyen – hátulról érkezve – rolleren elhaladt egy másik férfi. A rolleres a keskeny hely miatt majdnem nekiütközött a vádlott élettársának, aki ijedtében felkiáltott. A kiáltásra felfigyelt a vádlott és a rollerrel tovább közlekedő férfira szólt, hogy figyeljen jobban. A sértett ekkor leszállt a rollerről, azt a földre tette, és elindult a vádlott irányába. A vádlott és a sértett között lökdösődés, dulakodás alakult ki, amely során a vádlott nagy erővel megütötte a sértett fejét. Az ütés következtében a sértett elesett, fejét az aszfaltba ütötte, és eszméletét vesztette. A vádlott élettársa a mentőket, egy járókelő a rendőrséget értesítette. Eközben a vádlott is a helyszínen maradt, egy pólót tett a sértett feje alá. A sértett koponyasérülést szenvedett, és a szakszerű orvosi ellátás ellenére a sérülés következtében 9 nappal később életét vesztette. A Fővárosi Főügyészség a vádlottal szemben vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre halált okozó testi sértés bűntette miatt, amelyet a törvény 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.