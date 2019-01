Bankot vált Matolcsy unokatestvére

Érdekeltségei számláit az CIB Bankhoz és az OTP-hez helyezte át.

Gyorsan reagált Szemerey Tamás arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti biztost kirendelve korlátozta a Matolcsy György MNB-elnök unokatestvére 98 százalékos közvetett tulajdonában álló NHB Bank 7 millió forint feletti kifizetéseit: az üzletember számos érdekeltsége számláit az NHB-tól a CIB Bankhoz és az OTP Bankhoz helyezte át – tárta fel az Mfor.hu . A határozott MNB-lépés előtt Matolcsy György és Szemerey Tamás összekaphatott az utóbbi 33 százalékos tulajdonában álló – bár elsősorban a kormányfő strómanjának tartott Mészáros Lőrinchez köthető - MKB Bank kapcsán – hallotta a lap piaci berkekből. A jegybankelnök állítólag az MNB-alapítványokat is hasonló számlavezető-váltásra kérte. 2017 végén számos Szemerey-érdekeltség is bőven 7 milllió feletti összeget parkoltatott az NHB-nál. A jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám két cége röviddel a december 18-i MNB-fellépés előtt szintén új számlákat létesített a Gránit Banknál. A lap információi szerint az MNB elkerülné az NHB csődjét. Így a csendes kivezetés, illetve eladás is szóba kerülhet. De akár leválaszthatják a jól működő befektetési szolgáltatási üzletágat, illetve a betétállomány az MKB-hoz kerülhet. A bank ügyfelei egyelőre nem tudják, mikor és milyen mértékben juthatnak megtakarításaikhoz, indíthatnak-e végrehajtást, felszámolást, illetve mikor fordulhatnak igényeikkel az Országos Betétbiztosítási Alaphoz.