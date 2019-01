Több mint hétszáz defibrillátort szerez be az MLSZ

Budapest egész Európában az egyik legrosszabb levegőjű nagyváros – mondta, hozzátéve: ki kell alakítani egy hosszú távú stratégiát, hogy csökkenjen a szálló por koncentrációja a fővárosban.

A jelenleginél szigorúbb szmogrendeletet szeretne megválasztása esetén a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje. Karácsony Gergely pénteken a zuglói Bosnyák téren tartott sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint elmondta: Budapest az egyik legrosszabb levegőjű nagyváros egész Európában, egyes légszennyezettségi mutatók rendszeresen az egészségügyi határérték felett vannak. A légszennyezettség országos szinten is komoly probléma, az Európai Bizottság pedig kötelezettségszegési eljárást folytat Magyarországgal szemben, amiért az nem lép fel elég hatékonyan a légszennyezettség csökkentése érdekében. Az ellenzéki politikus, Zugló polgármestere jelezte: a jelenlegi szmogriadó-rendelet nem ad elegendő jogosítványt a fővárosnak ahhoz, hogy amikor igazán kritikus a helyzet, fel tudjon lépni. Hozzátette: ki kell alakítani egy hosszú távú stratégiát, hogy Budapesten csökkenjen a szálló por mennyisége. Megjegyezte, hogy így látja a Levegő Munkacsoport és a Greenpeace is. Mint mondta, szigorúbb szabályozásra lenne szükség, így kampánya második ígérete egy szigorúbb szmogriadó-rendelet. Emellett ki kell alakítani egy hosszú távú stratégiát, hogy Budapesten csökkenjen a szálló por koncentrációja – közölte, hozzátéve: szükségesnek tartja, hogy a szmogriadó riasztási fokozatánál visszatérjenek ahhoz a rendszerhez, hogy páros napokon a páros rendszámú, páratlan napokon a páratlan rendszámú járművek közlekedhessenek. A szmog nagyon alattomos gyilkosa a város lakóinak, Magyarországon évente tízezernél is többen halnak meg a légszennyezettség magas szintje miatt – emelte ki. Karácsony Gergely elmondta azt is, Zugló jelenleg egy nemzetközi légszennyezettség-mérő projektben vesz részt, ennek részeként az Országos Meteorológiai Szolgálat mobil mérőállomása két hétig a Bosnyák téren, két hétig egy másik helyszínen vizsgálja a levegőszennyezettséget. A polgármester hozzátette: ezzel egyrészt megbízható adatokkal rendelkeznek majd a légszennyezettségről, de a kerület azt is vállalta, hogy olyan modelleket alakítanak ki, amelyek alapján a mérőállomás hiányában is pontosan tudják előre jelezni a zuglóiaknak a várható légszennyezettséget. Ehhez kapcsolódóan egy applikációt is készítenek majd. Jelezte, hogy a projektben az adatok alapján szigorúbb szmogriadó-rendeleteket javasolnak majd a fővárosban és a programban részt vevő más európai városok vezetőinek.