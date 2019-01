Húsz évet kapott az idős tanárokat kalapáccsal agyonverő anya

A háromgyerekes H. Tünde még 2015 októberében gyilkolta meg kegyetlenül a nyolcvanas éveiben járó érdi házaspárt, hogy aztán kirabolja őket. Az ügyész életfogytiglanért fellebbezett.

Végéhez érkezett pénteken a Budapest Környéki Törvényszéken az érdi kettős gyilkossággal vádolt nő pere. A bűnösségét a per során végig tagadó asszonyt 20 év fegyházra ítélték azzal, hogy a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható leghamarabb szabadon feltételesen - tudósít a 24.hu portál. Az elítélt az édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint az anyósával lakott együtt a bűncselekmény előtt. A család nehéz anyagi körülmények között élt, többmilliós hiteltartozásuk volt, illetve jelzálog az otthonukon. Mivel nem tudták fizetni a törlesztőrészleteket, az ismerőseiktől kért kölcsönökből próbálták fedezni a kiadásaikat. A nő mindent bevetett, hogy pénzt szerezzen, kitalálta például, hogy azért kell neki a pénz, mert súlyos beteg az egyik gyereke, de olyan is előfordult, hogy azt mondta, meghalt az egyik gyereke. Az asszony az élettársán keresztül ismerkedett meg a 81 és 83 éves, zárkózott életet élő pedagógusokkal. Mivel párja kiskora óta ismerte az idős tanárokat, az asszony tudott arról, hogy a két nyugdíjasnak spórolt pénze van. Többször kért tőlük kölcsönt telefonon, de a két tanár nem adott neki, az idős asszony ugyanis rendre lebeszélte a férjét arról, hogy pénzt adjon a nőnek. Ekkor dönthette el, hogy megöli és kifosztja őket. A vád szerint a háromgyermekes asszony

legalább tízszer sújtott le a diótörésre használatos kalapáccsal az idős nőre,

majd hogy leplezze a bűncselekményt, végzett a konyhaasztalnál bóbiskoló, nagyothalló, látássérült férjével is. Az idős házaspár tagjai már 56 órája halottak voltak, amikor vérbe fagyott holttestükre rátaláltak a nyomozók. A lakást teljesen feldúlták, minden jel arra utalt, hogy rablógyilkosság történt. H. Tünde végül több mint nyolc hónap elteltével került először a nyomozók látókörébe.

Saját magát buktatta le azzal, hogy a lakás körül lófrált a helyszíneléskor, és folyamatosan a gyilkosság részleteiről kérdezősködött.

Egy ilyen alkalommal kotyogta el, hogy pár nappal korábban ő is járt a házban. Mivel többször is ellentmondásokba került, villámgyorsan gyanúsítottá vált tanúból. A 2016. júliusi kihallgatásán azt mondta, hogy azért ment át az idős házaspárhoz, hogy egyeztessék a szőnyeg tisztításának a részleteit. Közben pedig elmesélte az idős asszonynak, hogy el akarja hagyni a gyerekei apját. Akkori, később visszavont beismerő vallomása szerint szidni kezdte és lekurvázta az idős nő, amitől annyira begurult, hogy felkapta a kalapácsot és megölte. Az ügyész szerint azonban egyértelmű, hogy a pénz miatt végzett az áldozatokkal. A védelem arra alapozott, hogy a szakértői vélemények alapján egyetlen olyan DNS-és nyommaradvány sincs, ami azt bizonyítaná, hogy valóban H. Tünde követte el a gyilkosságokat. Ez pedig azért furcsa, mert nagyon véres volt a helyszín a gyilkosság után. Szepesi László ügyvéd emellett hangsúlyozta, védence gyógyíthatatlan beteg, szklerózis multiplex miatt szorul kezelésre, ezért nem tudni, 10-20 év múlva hogyan bírja majd a börtönt, ezért a bűnösség kimondása esetén is enyhe ítéletet kért.

H. Tünde az utolsó szó jogán sem ismerte el a gyilkosságokat

és felmentését kérte. Szalay Csaba bíró végül emberölés bűntettében találta bűnösnek az asszonyt, akit 20 év fegyházra ítélt azzal, hogy a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható leghamarabb szabadon feltételesen. H. Tündét tíz évre eltiltották a közügyek gyakorlásától és a több mint 50 milliós bűnügyi költséget is meg kell térítenie. Az ügyész súlyosbításért (életfogytiglanért), a vádlott és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett. H. Tünde a másodfokú ítélet befejezéséig letartóztatásban marad.