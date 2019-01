Trump: nem sietek kihirdetni a rendkívüli állapotot

A rendkívüli állapot kihirdetése túlságosan egyszerű kiút lenne a jelenlegi helyzetből - jelentette ki Donald Trump elnök a Fehér Házban újságíróknak egy, az amerikai határbiztonságról rendezett kerekasztal-beszélgetés után.

Az elnök leszögezte: joga van ugyan rendkívüli állapotot hirdetni annak érdekében, hogy előremozdítsa a határfal miatti vitát, de inkább nem él ezzel a lehetőséggel, jobban szeretné rendezni az ügyet a kongresszussal együttműködve. "Nem sietek kihirdetni a rendkívüli állapotot" - fogalmazott a távirati iroda tudósításában Trump. A kormányzat részleges leállásának feloldása azonban a hétvégén már nem várható, mert a törvényhozók pénteken elhagyták a fővárost, anélkül, hogy a hétvégére megállapodtak volna bármiféle tárgyalási napirendben. Mindkét fél hajthatatlan: az elnök csakis olyan költségvetést hajlandó aláírni, amely az amerikai-mexikói határra tervezett fal felépítésére kért több mint ötmilliárd dollárt is tartalmazza. A kongresszus demokrata párti vezető politikusai viszont kitartanak amellett, hogy előbb megszavazzák a kormányzati részleges leállás feloldásához szükséges költségvetést, és majd csak azt követően tárgyalnának a határfalról. Trump megjegyezte: számot vetett azzal, hogy a rendkívüli állapot esetleges kihirdetése után a döntését bíróságon megtámadnák, mégpedig a demokratáknak azzal az érvelésével, hogy a déli határokon kialakult helyzet nem teszi indokolttá a rendkívüli állapotot. "Soha nem tudja az ember, hogy mi sül ki a 9. számú kerületi bíróságnál, ott valószínűleg veszítenénk" - mondta, utalva arra, hogy elnöki döntéseit mindig a San Franciscóban lévő, 9. számú kerületi bíróságon támadták meg, és a törvényszék mindig az elnök ellenében hozott ítéletet. Az elnök leszögezte: azok a kormányzati alkalmazottak, akik a részleges leállás miatt nem kapnak fizetést, "mikor ennek vége, akkor megkapják a pénzt". Az egyes kormányhivatalok és ügynökségek leállása miatt múzeumok és parkok maradtak zárva. A légi irányítók országos szövetségének elnöke, Paul Rinaldi pénteken arra figyelmeztetett, hogy a legforgalmasabb repülőtereken, például New Yorkban, Chicagóban, Atlantában vagy Dallasban olyan sok túlórát kell vállalniuk azoknak, akik a kényszerszabadságra küldött dolgozók munkáját is elvégzik, hogy ez már a repülésbiztonságot is veszélyezteti. A miami nemzetközi reptér hat termináljának egyikét emiatt péntektől hétfőig le is zárták. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed illetékesei pénteken arra kérték a pénzügyi szolgáltatókat, hogy bánjanak kíméletesen a fizetésük elmaradása miatt bajba került klienseikkel. Arra bátorították a pénzintézeteket, hogy módosítsanak a hitelek fizetési határidőin, vagy biztosítsanak áthidaló hiteleket. A kényszerszabadságra küldött, vagy fizetés nélkül dolgozni kénytelen csaknem 800 ezer kormányzati alkalmazottnak pénteken kellett volna fizetést kapnia.