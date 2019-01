Visszatértek az iskolába a barlangból kimentett thaiföldi focista fiúk

A világ figyelme tavaly júniusban-júliusban tizenhét napig egy thaiföldi barlangra szegeződött, ahol a Vaddisznók nevű gyerek focicsapat tizenkét játékosa és edzőjük az esőzések miatt fogságba esett. A mentőcsapatoknak mindegyiküket sikerült épségben kihozni.

A BBC tudósítója december végén visszatért a Tham Luang barlanghoz, ahol élénk turistaforgalmat talált, a környék az egyik legforgalmasabb helyszín Thaiföld északi részén. Ez talán kárpótolja azokat, akik a környéken élnek, mert földjeiket a barlangból naponta kipumpált több millió liter víz - amely lezúdult a hegyoldalon - teljesen elmosta. Archawin Mopoaku ananász ültetvényei is tönkrementek, narancsligete azonban megmaradt, a gyümölcsöt a híressé vált barlangot elözönlő látogatóknak árusítja, sokkal jobb jövedelemre téve szert, mint az ananászból. A mentés előtt csak alkalmanként tévedtek idegenek erre a vidékre. Most egy parkőr számolja a turistákat, a napi 10-20-ról 6000 fölé nőtt a számuk. Legtöbbjük thaiföldi, az ország minden részéből érkeznek megtekinteni a helyet. Van forgalma a virágárusoknak, a hússütőknek, de még a lottózóknak is: a leggyakrabban megtett szám a tizenhármas, utalva a 13 szerencsés megmenekült emberre. De nem csak a különleges esemény vonzza a látogatókat. A barlang feletti hegyet Nang Nonról, egy mitikus hercegnőről nevezték el, aki tiltott szerelembe esvén öngyilkosságot követett el ott. A tahaiak hite szerint a barlang misztikus erővel bír, a hegy az alvó hercegnő formájára hasonlít. Szentélye a barlang bejáratánál eddig is látogatott volt, de a fiúk megmenekülése óta a hercegnő kultusza tovább nőtt. Minden látogató virággal a kezében érkezik, és imádkozik a szentélynél. Most egy másik emlékmű is van ott, Saman Kunan három méter magas bronz szobra: a thai búvár a mentés során vesztette életét. A fiúk kétszer látogattak ide és találkoztak néhány, a mentésükben részt vett hősükkel, Mikko Paasi finn búvárral, Josh Morris-szal, aki mászóiskolát működtet Chiang Maiban, és Vern Unsworth-szal, a brit búvárral, aki éveket töltött a barlang felfedezésével. A kormány mindamellett védelmezi a kis focistákat. Gyermekvédelmi felügyelők vannak velük minden nyilvános megjelenéskor, és azoknak, akik interjút akarnak készíteni velük, szigorú vizsgálaton kell átesniük. A szüleik sem beszélhetnek hivatalos engedély nélkül. Vern Unsworth szerint senki nem hibáztatja sem a fiúkat, sem edzőjüket, hogy bementek a barlangba. Egyszerűen csak nem volt szerencséjük. S bár nem mindennapi életet élnek, turnéznak a világban, de mindannyian visszatértek az iskolába. Az edző Nopparat Kanthawong most ugyanolyan kemény edzéseket tart, mint a nagy kaland előtt, a súlyukat már mindannyian visszanyerték, de az izmaiknak még regenerálódniuk kell.