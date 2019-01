Kamionok ütköztek, dugó az M7-esen

A férfi a parkban játszó gyerekeket gyakran fagylaltra, édességre, üdítőre hívta meg. 2014 márciusa és szeptembere között több kiskorú fiút molesztált.

A törvényszék hétfői, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a vádlottat tavaly szeptemberben első fokon három rendbeli szexuális erőszak, szexuális visszaélés és gyermekpornográfia bűntettében, valamint szeméremsértés vétségében találták bűnösnek.



A másodfokon eljárt törvényszék a Pécsi Járásbíróság határozatát annyiban változtatta meg, hogy a szexuális visszaélést - figyelemmel az elkövetés körülményeire - szeméremsértésnek minősítette. Egyebekben - így a kiszabott büntetés tekintetében is - a határozatot helybenhagyta. A járásbíróság korábban kötelezte a vádlottat a csaknem ötszázezer forint bűnügyi költség megfizetésére, valamint négy évre kitiltották őt egy pécsi parkból is.



A férfi 2014 tavaszától rendszeresen megjelent a parkban azért, hogy kiskorú fiúkkal megismerkedjen, majd "előttük szeméremsértő magatartást tanúsíthasson vagy őket arra bírja rá". A parkban játszó gyerekeket gyakran fagylaltra, édességre, üdítőre hívta meg, hogy beszélgethessen velük, és eközben gyakran szexuális tartalmú témákat vetett fel. Többeket autóval a szőlőjébe is elvitt, ahol egyebek mellett az ölébe ültette és simogatta őket - derül ki a közleményből. A vádlott számítógépén csaknem százhúszezer pornográf - köztük fiatalkorú fiúkról és lányokról - készült felvételt találtak.