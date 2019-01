Huszonegy nőt zaklatott egy magyar biciklis Angliában

A munkabeszüntetés ott is szétzilálta a menetrendet, ahol nincs sztrájk.

Több száz járatot töröltek Németországban a nemzetközi repülőterek keddi menetrendjéből a biztonsági szolgálatok dolgozóinak nyolc repülőtéren kezdett sztrájkja miatt. Az MTI összefoglalója szerint a munkabeszüntetés azokon a repülőtereken is szétzilálta a menetrendet, amelyeken nincs sztrájk, a berlini Tegel reptéren például akár 110 járat is kimaradhat vagy késhet. A szolgáltató szektor szakszervezeti szövetségének (Verdi) felhívásáraéstartanak sztrájkot. Frankfurtban, a legnagyobb németországi repülőtéren a keddre tervezett 1200 járat közül 570-et előre töröltek, Hamburgban nagyjából 200 járat maradhat ki, és a többi helyszínen is súlyos fennakadások keletkeztek. A Budapest Airport járatinformációs rendszere alapján a sztrájk miatt több budapesti járatát is törölte hétfőn a Lufthansa-csoport, erről itt írtunk bővebben