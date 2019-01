Gyorskorcsolya Eb-t rendezne Debrecen

Petr Cech bejelentette: az idény végén visszavonul. 36 évesen hagyja abba az Arsenal kapusa.

Erről a 24.hu adott hírt a labdarúgó közösségi oldalára hivatkozva. „Ez a huszadik szezonom profi játékosként, húsz év telt el, mióta aláírtam első profi szerződésemet, szóval tökéletesnek tűnik a pillanat, hogy bejelentsem, a szezon végén visszavonulok. Tizenöt évig játszottam a Premier League-ben, megnyertem minden létező trófeát, elértem mindent, amit el lehetett. Továbbra is keményen dolgozom az Arsenalnál, remélhetőleg nyerek még egy trófeát, majd megnézem, mit tartogat számomra a futball utáni élet” – írta a klasszis. A játékos 2004-ben lett világhírű, amikor a francia Rennes-ből a Chelsea-hez szerződött. Az angol együttesnél tizenegy évet töltött el, nyert velük többek között négy Premier League-et, azaz bajnoki címet, négy FA Kupát, de a Bajnokok Ligájában (BL, 2012) és az Európa Ligában (2013) is csúcsra ért. Különösen emlékezetes volt a Bayern München elleni BL-döntőben nyújtott teljesítménye, amikor is több 11-est kivédett, és elnyerték a trófeát. Szintén pályafutása fontos eseménye volt fejsérülése, amit 2006-ban egy bajnoki mérkőzésen szenvedett. Az ellenfél egyik játékosa térddel nekiment a fejének; koponyatörést szenvedett, műteni kellett, az élete is veszélybe került. Felépülése után csak fejvédőben volt hajlandó védeni. 2015-ben az Arsenalhoz szerződött, ahol a mostani a negyedik, egyben utolsó szezonja, velük is elhódította egyszer az FA Kupát. A cseh válogatottban 124 alkalommal lépett pályára.