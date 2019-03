Fejest ugrani a természetbe - persze, hogy David Attenborough-val

A Berlini Filharmonikusok egykori vezetője, Sir Simon Rattle 2017 óta áll a Londoni Szimfonikus Zenekar élén. A zenekar új koncerttermet kap a brit fővárosban, ami Rattle reményei szerint legalább olyan lesz, mint a Müpa – mesélte a budapesti koncertközpont új, tizenötödik évadát bemutató sajtótájékoztatón Káel Csaba. A Müpa főigazgatója szerint Rattle a londoniak januári, budapesti koncertje után nemcsak a hely akusztikáját, hanem az értő és lelkes a közönséget is dicsérte – a lelkesedésre jellemző, hogy a jegyek egyre gyorsabban fogynak, a Müpa hűségprogramnak már tizenhétezer tagja van. A minőségi kultúrára a jelek szerint van kereslet, amit a Müpa tíz műfajban képvisel. Az új évad bérleteit a hét második felétől árulják, a programkínálatot ezúttal is a bőség zavara jellemzi. Először lép fel Magyarországon az idei bécsi újévi koncertet dirigáló Christian Thielemann zenekara, a drezdai Staatskapelle élén, jön Zubin Mehta, Kirill Petrenko, és olyan énekes nagyság is, mint Rolando Villazón, Bryn Terfel vagy Waltraud Meier. Az évad együttese a Nemzeti Filharmonikusok lesz, az évad művésze, Eötvös Péter műveivel, karmesterként is jelen lesz a Müpában. T.G.