A Szeged nyerte a csúcsrangadót a férfi kézilabda bajnokságban

A Tisza-parti együttes hazai pályán 25-23-re verte a Veszprémet, ezzel lényegében bebiztosította az alapszakasz-győzelmet.

Nyugodtan mondhatjuk, jelenleg sehol máshol nem találkozik egymással a hazai bajnokságában két olyan magasan jegyzett férfi kézilabda-csapat, mint a Szeged és a Veszprém. A két klub egyaránt második helyen zárta csoportját a Bajnokok Ligájában, egyiküket a spanyol Barcelona, másikukat a francia Paris Saint-Germain előzte meg, míg a német együtteseket (a Löwent, illetve a Flensburgot) mindketten maguk mögé utasították.





Nos, ebből a világszínvonalból vasárnap délután elsősorban a kiváló védekezést (és kapusteljesítményt) mutatta meg mindkét gárda, olyannyira, hogy szünetben 10-10 állt az eredményjelzőn.

Háromgólos különbség először a 38. percben alakult ki, ekkor 15-12 volt a házigazda szegedieknek, akik innentől kezdve a vezetést már nem adták át riválisuknak - igaz, a Veszprém többször is tudott egyenlíteni. Az utolsó 5 perc 22-21-es hazai vezetésről indult, majd miután a következő két találat is Juan Carlos Pastor együtteséé volt, a találkozó eldőlt. A 25-23-as végeredményt az utolsó pillanatokban Gajic állította be a vendégek részéről,



akik a vereség ténye mellett Lékai Máté most összeszedett könyöksérülése miatt aggódhatnak.

Ez azt jelenti, hogy a Szeged az őszi, Veszprémben aratott ötgólos siker után otthon is megverte legfőbb ellenfelét, ezzel reálisan nézve szinte bizonyos, hogy első helyen zárja a május közepéig tartó alapszakaszt - főleg, hogy a veszprémieknek akad egy harmadik, Tatabányán elszenvedett vereségük is.



Így várhatóan a májusi oda-visszavágós finálét a Veszprém kezdi hátrányosabb helyzetben, hazai pályán.

A két együttes jövő vasárnap kezd a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában: a Szeged a lengyel Plock, a Veszprém pedig a portugál Sporting otthonába látogat a legjobb 8 közé jutásért zajló párharcok nyitányán.

.