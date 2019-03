Oda a luxusvilla és a luxusautó - így változik Vajna Tímea élete

Céges terepjáróját elvették, most pedig a férjével bérelt budai palotából is ki kell költöznie Andy Vajna özvegyének – állítja a Bors.

Több mint nyolc éven át tartó fényűzés után véget érhet Vajna Timi meseszerű élete. A fiatal özvegy egyik barátnője szerint a néhai filmügyi kormánybiztos neje nemcsak lelkileg, anyagilag is megszenvedte Andy Vajna elvesztését - írja a Bors . A bulvárlapnak az özvegy egyik barátnője nyilatkozott: a nő szerint Tímea Andy nélkül nem találja a helyét, ráadásul egy perc nyugta sincs, mert a problémák sorra szakadnak a nyakába. Amíg az özvegy Amerikában volt, addig az Audi terepjáróját visszavették tőle, mert az egy cég tulajdona. Most Andy egykori autójába kellett átülnie. De ami ennél is nagyobb probléma számára, hogy július elsején lejár a közös otthonuk bérleti szerződése, úgyhogy hamarosan el kell hagynia a házat.

Félretett pénze, úgy tudom, nincsen – mondta a barátnő. – Sürgősen lejjebb kell adnia az eddigi igényeiből, mert a jelenlegi helyzet szerint egyszerűen nincs más választása. A lap állítja, megpróbálták felvenni a kapcsolatot Vajna Tímeával, de nem tudták elérni.

A lap hozzáteszi, Vajna Tímea autói többet értek, mint egy átlagos lakás, így az a negyvenmilliós R8-as Audi, amamelyet Tímea cége, a Beauty Enterprises Hungary Kft. lízingelt. De szép otthont lehetne építeni a 70-80 milliót érő Lamborghini Huracán Spyder típusú sportautóból is. Alig néhány hónap járatás után azonban az olasz autócsodát is lecserélte egy Q7-es Audira, amelynek kormánya mögül többször is szelfizett.

Vajna – akkor még Palácsik – Tímea 2010-ben került először az érdeklődés kereszttüzébe, miután akkori párja, Damu Roland többször is fizikailag bántalmazta. Az egykori sorozatszínész emiatt három évet ült a tököli büntetés-végrehajtási intézetben. Andy Vajna ekkor, Tímea életének legnehezebb korszakában bukkant fel a lány mellett. A korábban Gattyán György online cégénél hirdetési menedzserként, majd a Sanoma kiadónál ügyintézőként dolgozó Tímeát később sokan azzal vádolták, hogy érdekházasságot kötött, és kizárólag az anyagi jólét reményében ment hozzá a producerhez, aki élete végéig a tenyerén hordozta.