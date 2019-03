Habony embere újabb kommunikációs feladatokat kapott Botka László városában

A szegedi egyetem szerint Kobza Miklós a toborzásban és a népszerűsítésben segít.

A Fidesz egyik meghatározó kommunikációs szakembere tavaly november óta a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) dolgozik, írja a narancs.hu . Kobza Miklós foglalkoztatását az egyetem megerősítette lapunknak, mondván: a 2019/2020-as beiskolázási év hallgatói toborzásban vesz részt, illetve intézi az intézmény országos sajtómegjelenéseit, és építi az egyetem nemzetközi imázsát. Politikai szempontból azért pikáns, hogy a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán (most már Budapesti Metropolitan Egyetem) végzett kommunikációs tanácsadót alkalmazza a független és autonóm intézmény, mert Kobzáról tavaly ősszel derült ki: a Fidesz helyi stratégiáján is dolgozik, amelynek célja az MSZP és Botka László polgármester leváltása az őszi önkormányzati választáson. A szakembernek több mint egy évtizede meghatározó szerepe van a Fidesz kampányaiban, fontos alakítója a párt kommunikációjának, tagja a miniszerelnök főtanácsadója, a Habony Árpád vezette stábnak. Egy ideig szerkesztette a pártelnök-miniszterelnök nagy rajongótáborral rendelkező Facebook-oldalát, majd Orbán hivatalos fotósa volt. Tavaly májusig két éven keresztül ő volt a közmédia sajtófőnöke. Kobza alkalmazása azért is pikáns, mert az akkor még az Andy Vajna kormánybiztos tulajdonában álló Délmagyar január elején arról számolt be, hogy Zakar Péter rektorhelyettes és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár egy kerekasztal-beszélgetésen arról értekeztek, hogy a szegedi egyetemnek végre „nemzeti lábra” kéne állnia, továbbá nem elég jó a viszonyuk a helyi városvezetéssel, nem ártana, ha ebben változás történne a választásokat követően. Igaz, Zakar egy Facebook-posztjában utólag azt állította, a Délmagyar cikke félrevezető, mert ő nem beszélt az egyetem „nemzeti lábairól”, azt viszont elismerte, hogy bírálta az önkormányzatot, amiért „az utóbbi hónapokban nem működik együtt az egyetemmel”.