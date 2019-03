Rongálás miatt mentek házibuliba a rendőrök, több száz gramm amfetaminnal és kokainnal távoztak

A központi elmegyógyintézetbe szállították a 27 éves férfit, az elítélt minden előjel nélkül omlott össze.

Börtöncellájából az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) szállították a Teréz körúti robbantót, P. Lászlót, miután idegösszeomlást kapott – tudta meg a Blikk . A fiam rendesen evett és öngyilkossági gondolatai sem voltak, ezért sem ő, sem én nem értem, miért vitték át a börtönből az IMEI-be. Hétfőn tudtam vele beszélni, azt mondja, hogy injekciókat kap. Nagyon félek, hogy különböző kábító hatású gyógyszereket adnak neki – mondta a lapnak idősebb P. László.

Az újság az esettel kapcsolatban megkereste a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát is, akik a konkrét esettel kapcsolatban nem adhattak tájékoztatást. Általánosságban elmondható, hogy az elítélteket folyamatosan figyelik szakemberek, és ha úgy ítélik meg, szükséges, a börtönből átszállítjuk őket az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe – közölte Orosz Zoltán sajtószóvivő. Mint ismeretes, 2016. szeptember 24-én P. László távirányítóval felrobbantott a Teréz körúton egy házi készítésű bombát. A detonációban két rendőr életvszélyesen megsérült, felépülésük hosszú hónapokig tartott.A férfit a bűncselekmény után három héttel Keszthely közelében kapták el a kommandósok. A férfi ellen előre kitervelten, aljas indokból, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, illetve robbanószerrel visszaélés bűntette miatt indulteljárás. A nyomozás során kiderült, hogy a robbantás után küldött egy e-mail-t a Belügyminisztériumnak, amelyben egymillió eurót követelt. Írásában kilátásba helyezte, hogy amennyiben a követelését nem teljesítik, akkor nem ez volt az utolsó támadása. Emiatt terrorcselekmény előkészületével is megvádolták őt. A férfi sokáig egyetlen szót sem szólt a kihallgatásokon, később azonban beismerő vallomást tett. Állítása szerint a két sérültet soha nem látta. Azt nem tudta megindokolni, miért követte el a bűncselekményt. Vallomását később visszavonta. Az ügyben tartott bírósági tárgyalások nagy részén a vádlott nem jelent meg. Jogerős ítéletet is nélküle hirdetett a bíró.