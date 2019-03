Itt a medvehagymaszezon! Saját fogyasztásra legfeljebb napi 2 kiló gyűjthető

A végleges javaslatot szerda dél körül terjeszti be a pártcsalád vezetése.

Az Európai Néppárt (EPP) elnöksége várhatóan csak a szerda déli órákban fogja eldönteni, hogy pontosan milyen javaslatot terjesszen a 264 tagú politikai gyűlés elé: a Fidesz kizárását, felfüggesztését vagy csak megdorgálását kezdeményezze-e, esetleg újabb ultimátumot fogalmazzon. Egyelőre dolgoznak az indítványon az EPP brüsszeli székházában, ahol a lehető legnagyobb többségi támogatást szeretnék biztosítani az indítványhoz. Információink szerint az elnökség asztalán egy olyan előterjesztés is fekszik, amely a Fidesz ideiglenes, néhány hónapra szóló felfüggesztését kezdeményezi. A szankció az európai parlamenti választásokig, vagy valamivel tovább, akár fél évig is eltarthatna. Az Európai Néppárt több feltételt szabna a magyar tagpártnak, amelyet határidőre teljesítenie kéne a maradáshoz. Ha a döntéshozó testület megszavazná az erről szóló határozati javaslatot, akkor a felfüggesztést követően egy három fős “bölcsek tanácsa” vizsgálná, hogy a magyar tagpárt politikája megfelel-e a néppárt irányvonalának és elveinek. Kiszivárgott hírek szerint a belga Herman van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke, Mikulás Dzurinda volt szlovák kormányfő, az EPP brüsszeli Wilfried Martens kutatóintézetének elnöke és Wolfgang Schüssel egykori osztrák kancellár esélyesek rá, hogy a vizsgálóbizottság tagjai legyenek. Az értesülést nem erősítették meg EU forrásaink, akik csak annyit közöltek, hogy egyelőre semmi nincs eldöntve, minden opció az asztalon van. Információnk szerint a délután 3 órakor kezdődő politikai gyűlésen részt vesz Sebastian Kurz osztrák kancellár és Annegret Kramp-Karrenbauer, a német CDU elnöke is, ami szokatlan fejlemény. Mint beszámoltunk róla, felszólal Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a néppárti vezetés lehetőséget ad álláspontjának kifejtésére. A tanácskozáson nem a Fidesz tagságáról szóló vita lesz az első napirendi pont, így várható, hogy az eszmecsere és a szavazás eredményét csak az esti órákban teszik közzé. Judith Sargentini zöldpárti EP-képviselő, a magyarországi jogállamiság helyzetéről készült EP-jelentés előadója újságíróknak azt mondta: nem számít rá, hogy az Európai Néppárt szerdán ajtót mutat a Fidesznek, mert az csak egy hosszú eljárás vége lehet. — Nekem sem tetszenek a plakátok, de nem az a valódi probléma, hogy Jean-Claude Juncker szerepel rajtuk. A jogállamról szóló vitát az EPP sajnálatos módon arra szűkítette le, hogyan bánik Orbán Viktor a néppárti politikusokkal — fejtette ki az EPP küszöbönálló tanácskozásáról. Sargentini szerint, ha Manfred Weber néppárti frakcióvezető és bizottsági elnökjelölt nem szabadul meg a Fidesztől, akkor a megalakuló EP-ben bajosan fogja tudni biztosítani a többséget a megválasztásához. Különösen nehéz dolga lesz majd a várhatóan megizmosodó, és így a királycsináló szerepére készülő liberálisokkal — hangsúlyozta Sargentini.