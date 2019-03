Ilyen a kormányzati együttérzés: aki kevesli a béremelést, mondjon fel

Az egyiket rakodás közben törték össze, a másikban egy hangár ajtaja tett komoly kárt.

"Nem pontosak, nem helytállók" a Honvédelmi Minisztérium szerint a hvg.hu értesülései, de azt ők is elismerték a lapnak, hogy történtek balesetek. Az egyik, egy Airbust érintő üggyel kapcsolatban a minisztérium úgy fogalmazott, hogy „egy földi kiszolgáló emelődaru rakománya nyomódott az ajtónak, amely ettől kisebb mértékben behorpadt”. A vizsgálat ezzel kapcsolatban azt állapította meg a HM szerint, hogy a javítás költségei a sérülést okozó céget terhelik. A kártérítési eljárás jelenleg is folyamatban van.



Egy hangárajtóval sikerült jelentős kárt okozni az egyik Falcon 7X business jetnek a másik alkalommal, legalábbis a lap értesülései szerint. "Az említett repülőgépen 2018 őszén valóban sérülés történt", a javítást már ennél is "végrehajtották, és a károkozásért felelős személy felelősségre vonása megtörtént" - reagált a HM, részletek elárulása nélkül.



Nem kormánygépek

A 604-es és 605-ös lajstromjelet viselő honvédségi Airbus A319-es repülőkről korábban Simicskó István akkori honvédelmi miniszter azt hangsúlyozta: "ezek a gépek nem kormánygépek. A Magyar Honvédség hadrendjébe kerültek, és a Magyar Honvédség fogja használni őket". Ennek ellenére, Orbán Viktor már a fél világot bejárta velük, míg a honvédség tavaly augusztusban bérelt repülővel volt kénytelen leváltani iraki kontingensét.

A Honvédelmi Minisztérium azt is állítja, a szintén a Zrinyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében vásárolt Falcon 7X business jetek is a katonáknak kellenek. Decemberben derült ki, hogy ezekből is kettő van: a második egyértelműen polgári gép, így is vette nyilvántartásba a Légügyi Hatóság, csak éppen egy HM-cég a tulajdonosa. Emellett az is kiderült, Csányi Sándor luxusrepülője is kormányzati gépként azonosítja magát - még akkor is, ha éppen egy focimeccsre tart.