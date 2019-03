Uránt szállító konvojra támadtak ismeretlen fegyveresek Brazíliában

A tagállamok közötti megállapodás hiánya miatt március 31-én megszűnhet az Európai Unió haditengerészeti művelete, a Sophia, amely 2015-ben indult azzal a céllal, hogy megnehezítse az embercsempészetet és az illegális migrációt a Földközi-tenger déli-középső részén. Tavaly decemberben a EU-tagállami kormányok képviselőiből álló Tanács március 31-ig hosszabbította meg, és új feladatokkal bővítette a műveletet. Az unió a Sophia keretében ellátja a líbiai parti őrség és haditengerészet kiképzését is, valamint segíti az ENSZ-fegyverembargó érvényesítését a líbiai partokhoz közeli nyílt tengeren. Székhelye Rómában van, olasz parancsnokság alatt működik. Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója úgy nyilatkozott: reméli, hogy sikerül közös nevezőre jutni a Sophia további működtetése kapcsán, de egyelőre ennek semmi jele nem mutatkozik. A főbiztos ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a művelet befejezése súlyos negatív következményekkel járhat. A Sophia hatékonyságát bizonyítja, hogy létrejötte óta évről évre csökkent a Földközi-tengeren az illegális menekültek száma, miközben sok ember életét sikerült megmenteni a térségben, és jelentős számban tartóztattak le embercsempészeket. Időarányosan ebben az évben is kevesebb az ezen az útvonalon érkezők száma a tavalyinál. Az ENSZ 13.126 személyt regisztrált március 18-ig.



Salvini újra keménykedik Nem köthet ki itáliai kikötőben az olasz felségjelű Mediterranea, amely 49, tengerből kimentett menekültet – köztük 12 kiskorút - szállít. A hajó Lampedusa szigete mellett várakozik, az olasz hatóságok kikötési engedélyében bízva. Matteo Salvini belügyminiszter azonban időközben aláírta a tengeri mentési műveleteket szigorító újabb rendelkezést, ami tulajdonképpen a kimentettek Olaszországba szállításának leállítását célozza.