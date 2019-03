Az „önfelfüggesztést” is felajánlotta az Európai Néppártnak a Fidesz - ez a mondás a döntés előtt fél nappal

A Népszava információi szerint az elmúlt napokban a Fideszből felajánlották, hogy saját maguk függesztik fel néppárti tagságukat, ha ezzel súlyosabb szankciókat el tudják kerülni - ugyanis kétfajta módon lehet jegelni egy párt tagságát.

Úgy tűnik, pánikhelyzet alakult ki a Fideszben annak kapcsán, miképp ítél szerdán az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról - legalábbis erre utalnak azok a nyilvános- és háttérgesztusok, amiket az EPP vezetésének tettek kormánypárti vezetők az utóbbi napokban.



Mint ismert, Orbán Viktor levélben biztosította a bajor kormányfőt, hogy a CEU továbbra is Magyarországon maradhat és oktathat. Ezt Florian Hermann kancelláriaminiszter a Süddeutsche Zeitungnak komoly békülési gesztusként értékelte. (Ugyanakkor úgy tudjuk, a CEU vezetése továbbra sem bízik Orbán Viktor ígéreteiben és nem tett le a Bécsbe költözésről, sőt, nem is fogadta különösebben pozitívan a némileg váratlan fordulatot az egyetem ügyében.)



Ezzel párhuzamosan a Népszava információi szerint a Fideszből azt is felajánlották, hogy a magyar kormánypárt önmaga függeszti fel ideiglenesen a tagságát az EPP-ben, ha ezzel elkerülheti a súlyosabb szankciókat. Ugyanis egy Fideszes forrásunk szerint a felfüggesztésnek is létezhet egy „kemény” és egy „lágy” változata.



Előbbi esetében a Fidesz képviselői fél éven keresztül semmilyen formában nem vehetnének részt az EPP munkájában (nem szavazhatnának, nem vehetnének részt a párt és a frakció ülésein, nem indulhatnának az EP-választásokat követő tisztújításon - azaz egyetlen alelnöke, frakcióvezető-helyettese, vagy európai parlamenti bizottsági elnöke-, alelnöke sem lenne a Fidesznek.) A „lágy” változat szerint ugyan nem szavazhatnak, de jelen lehetnek a párt fórumain és tisztségekre is meg lehetne választani a magyar kormánypárt politikusait. (A Fideszben arra hivatkoznak, hogy amikor az európai szociáldemokraták felfüggesztették a Smer tagságát, miután Robert Fico koalícióra lépett Ján Slota szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Pártjával, valójában az is egy ilyen „lágy” felfüggesztés volt.)



- Én azt hiszem, ha a „kemény” változat jön, azt Orbán Viktor nem fogadja el, és inkább kilép – mondta egy Fideszes forrásunk.



Persze a helyzet elég bonyolult, hiszen egyelőre senki nem tudja, mi lesz akkor, ha esetleg felfüggesztik ugyan formálisan a Fidesz tagságát fél évre, de közben mégis megválasztanak néhány Fideszest különböző pozíciókra – majd végül mégis kizárják a pártot.

Egyelőre az biztos, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke a párt felfüggesztését fogja javasolni, de úgy, hogy közben a „párbeszéd fennmaradjon” - és erről az utóbbi kitételről már megint nem tudható, mit jelent.



Információink szerint a Néppárt elnöksége fél egykor ül össze, hogy határozati javaslatot fogalmazzon meg a Politikai Gyűlés felé, utóbbi három órakor kezdődik, a Fidesz tagságáról hat óra körül szavazhatnak majd, Orbán Viktor a Népszava információi szerint hétkor tart sajtótájékoztatót. A kormánypárti sajtóban mindenesetre már kvázi felszólították a kormányfőt, hogy hagyja el a „gyökereit vesztett” Néppártot.



A Magyarországon vizítáló Manfred Weber által támasztott feltételek nem tartoznak a teljesíthetetlenek közé, ebből kettőt már kipipált Orbán, a CEU további működésének garanciáját pedig azért tudja könnyen felajánlani, mert olyan ügyről van szó, amiről azt lehet mondani, hogy nem befolyásolja jelentősen a magyar választók szélesebb tömegeinek döntései és érdeklődését – mondta a Népszavának Böcskei Balázs politikai elemző.



Az IDEA Intézet vezetője szerint így könnyen elképzelhető lehetne egy kompromisszumos megoldás az egyetem sorsáról, bár a magyar ellenzék kétségtelenül érvelhet azzal, hogy „Orbán Viktor csatát vesztett”, de ennek a politikai erőviszonyokat jelentősen átrendező értéke nem lenne.



A Fidesz és Manfred Weber néppárti frakcióvezető számára azonban ezzel akár egy win-win szituáció is kialakulhat: Weber el tudja mondani, hogy megoldotta az egyetem problémáját és érdekérvényesítő képességgel rendelkező vezetőnek mutathatja magát, Orbán Viktor pedig bent tudja tartani a Néppártban a Fideszt.



– Ugyanakkor épp annyira lehetséges, hogy a három teljesített feltétel már nem bizonyul elégségesnek a tagság megőrzéséhez – mondta Böcskei Balázs. Az elemző szerint a Fidesz tagságának felfüggesztése kevéssé oldja meg a helyzetet, egyúttal azt is sugallja, hogy a Néppárt érdek-, jelen esetben mandátumszám alapon gondolkodik, mintsem értékvezérelten. Ebben az esetben idehaza várhatóan még erősebb kampányra lehet majd számítani Orbán Viktor részéről.



- Természetesen eddig is a mandátumok maximalizálására törekedett a Fidesz elnöke, de ha lehet, egy ilyen helyzetben ez még fontosabb lesz majd a számára. Hiszen a felfüggesztéssel a Néppárt kiteszi magát egyúttal annak a veszélynek, hogy Orbán zsarolási potenciálja egy számára kedvező választási eredmény esetén nőhet, és a Néppártnak magának kell majd felülírnia döntését – mondta Böcskei Balázs.