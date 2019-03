Hivatalos: teljes felfüggesztést javasolt a Néppárt elnöksége

Sürgősségi műtét nem maradt el a Péterfy Kórház Fiumei úti traumatológiáján – tudta meg a Népszava.

Szerdán reggel a 168ora.hu számolt be arról, hogy műtőssegéd hiány miatt érsebészeti műtétek maradtak el az országos baleseti intézetben. Lapunk információi szerint szerdára a szükségesnél két műtőssegéddel kevesebb állt munkába reggel az intézményben. Ez már elegendő volt ahhoz, hogy ne tudják beüzemelni az összes műtőt, ráadásul délutántól az egyik érsebész is „kiesett” az operáló teamből, mert neki öt órától az ambuláns szakrendelésen is dolgoznia kellett. Ez a helyzet, bármikor, az ország bármely egészségügyi intézményében előfordulhat – nyilatkozták a Népszavának intézményvezetők, akik azt is megjegyezték: országos „hiánycikk” a műtősséged, ha valaki elmegy, vagy bármi ok miatt kieseik néhány napra a munkából nehézségeket okoz az ellátásban. A műtőssegéd tolja be, szükség esetén emeli a műtőasztalra beteget, borotválja le a műtéti területet. Ezen a poszton óriási a fluktuáció valamennyi kórházban. Jelenleg is több tucat ilyen állást kínálnak országszerte az intézmények. A munkára jelentkezők nagy része szakképzetlen, azt utcáról jön, és gyakran nem is felelnek meg az elvárásoknak, vagy ők maguk adják fel. A munkaidő több műszakos, hétvégi, ünnepnapok alatti ügyeletekkel. A pótlékokkal és egyéb kiegészítő díjakkal is a havi nettó keresetük alig éri el a 200 ezer forintot.