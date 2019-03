Áprilisban tárgyal a CEU és a bajor egyetem

Elsőként a 444.hu számolt be arról, hogy kedden – egy nappal a Fidesz néppárti tagságáról szóló döntés előtt – Orbán Viktor levelet írt a bajor kormánynak, amiben a magyar kormány nevében biztosította őket arról, nem fog keresztbe tenni annak, hogy a Müncheni Műszaki Egyetem a CEU-val való együttműködésének keretében részt vegyen a magyar felsőoktatásban. Florian Herrmann kancelláriaminiszter a Süddeutsche Zeitungnak a levélről azt mondta: a magyar miniszterelnök ebben garantálta, hogy a CEU továbbra is Magyarországon kutathat és oktathat. Lapunk érdeklődésére a CEU kommunikációs osztálya ezzel kapcsolatban közölte: sajtóhíreket nem szeretnének kommentálni, továbbra is tényeket, konkrét jogi garanciákat várnak a magyar kormány részéről. Most a hvg.hu a bajor egyetemtől megtudta: a CEU rektora és döntéshozó szerve április 11-én találkozik a bajor egyetem rektorával és döntéshozó szervével, hogy az együttműködés mikéntjéről tárgyaljon. Manfred Weber, aki múlt héten a Fidesz EPP-tagságának ügyében utazott Magyarországra, fontos problémának nevezte a CEU ügyét. Azt mondta, olyan lehetőséget keresnek, amely garantálja: Budapesten a jövőben is hozzá lehet majd jutni amerikai diplomához. Közölte: ezért tárgyalt a Müncheni Műszaki Egyetemmel, a BMW-vel és amerikai egyetemekkel, hogy új tanszékek finanszírozásával Budapesten maradhasson a CEU – európai fenntartókkal az uniós jog értelmében ugyanis EU-s intézménynek számítana az amerikai alapítású egyetem, így nem vonatkozna rá a magyar felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosítása, ami ellehetetlenítette az egyetem amerikai képzéseit.