Megszökött egy fogoly Budapesten

Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel. A rendelkezésre álló nyomozati adatok alapján a gyanúsított rendezett körülmények között, házasságban élt. 2018. július 6-án fiú gyermekük született. A nő október 26-án 12 óra körül fojtotta kádba gyermekét; tettét követően öngyilkosságot kísérelt meg, majd Szolnokra utazott, ahol a rendőrségen bejelentette, hogy megölte gyermekét. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója szerdán megszüntette a letartóztatását, egyúttal elrendelte a nő előzetes kényszergyógykezelését. Az igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény szerint a gyanúsított elmeállapota a cselekmény elkövetése idején és a szakértői vizsgálat időpontjában is kóros volt. A bíróság döntése szerint a szakértői vélemény megállapításaira figyelemmel jelenleg is tartani kell attól, hogy a gyanúsított zárt intézeti kezelés hiányában hasonló bűncselekményt követne el. A bíróság az előzetes kényszergyógykezelés végrehajtási helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki, amely az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb hat hónapig tart. A döntést az eljárásban részt vevő minden fél tudomásul vette, a végzés véglegessé vált – olvasható a közleményben.