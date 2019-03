Felgyújtott egy iskolabuszt a jármű vezetője Milánónál

A kedden váratlanul lemondott kazah elnök nevét vette fel az ország fővárosa. Asztana szerdától Nurszultán lett. Nazarbajev lánya sem szorult háttérbe.

Hiába távozott a hatalomból a Kazahsztánt évtizedek óta uraló Nurszultan Nazarbajev, a volt szovjet tagköztársaságban egyelőre semmi sem változik. Ideiglenes utóda, a szenátus elnök Kaszim-Zsomart Tokajev szerdán le is tette a hivatali esküt, a szenátust pedig a továbbiakban az „Elbasi- a Nép Atyja” legidősebb lánya, Dariga Nazarbajeva fogja vezetni. Már az is „önmérsékletről” tanúskodik, hogy nem Dariga lépett apja helyére, hiszen nemzetközi elemzők is korábban a dinasztikus utódlást valószínűsítették, a legidősebb lányt tartva Nazarbajev legvalószínűbb lehetséges utódjának. Tokajev szerdai elnöki beiktatási beszédében javasolta, hogy a távozó elnök tiszteletére nevezzék át a fővárost, Asztanát Nurszultannak, mert, mint mondta, „Nazarbajev örökké a nép atyja marad”. A parlament azonnal meg is szavazta a javaslatot, a kazahoknak így megvan a saját „Sztálinvárosuk”. Asztana eleve Nazarbajevnek köszönheti fővárossá válását. A Nép Atyja, 1998-ban - akkor még a szovjet tagköztársaság kommunista vezetőjeként – választotta fővárosnak Asztanát, mert Almatit túlzsúfoltnak tartotta, arra hivatkozott, hogy földrengésveszélyes zónában fekszik és túl közel van Kínához. Az új államfő ugyanakkor azt is javasolta, hogy Nazarbajev kapja meg a tiszteletbeli szenátor címet, az immár az ő nevét viselő fővárosban emeljenek szobrot neki, minden megyei város központi utcája ugyancsak az ex-elnök nevét viselje, a közintézményekben kifüggesztett Nazarbajev portrék pedig maradjanak a helyükön. További javaslatai között szerepelt az, hogy a Kazah Köztársaság első elnöke kapja meg a Kazah Köztársaság hőseinek járó legmagasabb kitüntetést és a Munka hőse címet is. Külön törvény fog rendelkezni arról, hogy Nazarbajev megőrizheti minden korábbi juttatását és a tisztségeivel járó infrastruktúrát. Ő marad ugyanis Kazahsztán biztonsági tanácsának elnöke, a kormányzó Nur Otan párt elnöke. Nyilván marad a „Nép vezetője is”, az alkotmányozó tanács tagja, így „mértékadó véleménye elsőbbséget élvez majd a stratégiai döntések meghozatalakor”. Változatlanságot ígért a kazah külügy is. A szaktárca szerdán közleményben tudatta, hogy az ország külpolitikájában "megőrzi békeszerető irányultságát, amely a sokoldalúságon, kiegyensúlyozottságon és a gyakorlatiasságon alapszik, és tiszteletben tartja minden nemzetközi kötelezettségét". Ez gyakorlatilag azt jelenti, Kazahsztán Putyin árnyékában marad.