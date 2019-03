Puzsér kiakadt: A Momentum mit keres a politikában ezek után?

Minden ellenzéki párt beleállt Budapesten az előválasztásba, Puzsér Róbert ettől nem tűnik boldognak, és ellentmond egy héttel ezelőtti önmagának.

Indulatosan reagált Puzsér Róbert a Népszavának arra, hogy Donáth Anna, a Momentum alelnöke – lapunk korábbi információját megerősítve – bejelentette: pártja beáll az előválasztás győztese mögé. Az LMP és a Jobbik favoritja tőlünk értesült a hírről. – Mit gondolnak ezek valójában? Mi szükség van Momentumra Magyarországon? Az előválasztást nélkülük is megrendezik, és az a személy indul Tarlós István ellen, aki megnyeri a folyamatot - fogalmazott keresetlenül a médiaszemélyiség. Puzsér feltette továbbá azt a kérdést is: „A Momentum mit keres a politikában ezek után?” Semmilyen dilemmában nem hajlandóak dönteni, és még „ők akarnak várost, vagy országot vezetni!?" – háborgott. Arra a kérdésünkre, hogy ezek után örömmel fogadná-e, ha a Momentum támogatná, azt mondta: egyértelműen nem. "– Ha Fekete Pákó nyeri az előválasztást, akkor mögé állnának be? Viccnek is rossz ez a Momentum, ők tényleg egy párt?" A múlt héten Puzsér Róbert – miután az LMP után a Jobbik is bejelentette, hogy őt támogatja –, még azt mondta: várja, hogy a Momentum „megforduljon a kárhozat útján”, továbbra is ott egy szék az asztalnál részükre.