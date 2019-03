Jegyárháború Barcelona és Manchester között

Több ezer szurkoló kelt útra, hogy a helyszínen buzdítsa a magyar labdarúgó-válogatottat, amely csütörtökön Szlovákia vendégeként kezdte meg szereplését az Eb-selejtezőkben.

Budapest, Népliget, 12.40 perc – valami szemlátomást készült. Minderre abból lehetett következtetni, hogy a metrófelüljáró fölötti bódéknál szinte már az FTC-meccsek előtti hangulatot idézte a gyülekező tömeg, ezúttal azonban nem a zöld-fehér, hanem a fekete, illetve a nemzeti színek domináltak. Nem véletlenül: a válogatott legnagyobb szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade 13 órára hirdette meg az indulást Nagyszombat felé, a 2020-as Európa-bajnoki kvalifikációt nyitó szlovák–magyar összecsapásra. A találkozópont a Planetárium előtti terület volt, az egységes viselet pedig a fekete felső.

Ahogy közeledett az indulás időpontja, úgy emelkedett a hangulat is. Kevéssel 13 óra után a nyolc autóbusszal és megannyi személyautóval útra kelő konvoj népe még összeállt egy csoportképre, amelynek örömére a drukkerek még egyszer látványos pirotechnikai bemutatót tartottak Budapesten. Aztán mindenki elfoglalta a maga ülését, lassan zárultak az ajtók – szirénázó rendőrautók felvezetésével kelt útra a drukkerhad.

Mint utóbb kiderült, azok, akik a komáromi határátkelőnél hagyták el Magyarországot, hosszabban időzhettek az átlépésnél, mint azok, akik Vámosszabadinál lépték át a határt. Míg egyes hírek szerint Komáromnál több tucatnyi szlovák rendőr állította meg az országba belépő magyar rendszámú buszokat és személyautókat, hogy igazoltassa az utasokat, addig a vámosszabadi átkelőnél gyakorlatilag ellenőrzés nélkül át lehetett jutni. Persze, a határ túloldalán már nem minden kistelepülésen nézték jó szemmel az olyan járműveket, melyekből magyar zászló/sál lógott ki, vagy egyáltalán a rendszámán „H” szerepelt. A magunk részéről mindenesetre legfeljebb egy-egy szúrós tekintetről, semmi egyébről nem tudunk beszámolni.

Nagyszombat, 18.30 perc – a szervezetten érkező magyar drukkerek még javában szállingóztak le a buszokról a City Aréna melletti parkolóban, a vendégszektor előtti tér azonban már magyar szótól volt hangos. Mindeközben az alig hetvenezres település általunk érintett szakaszán a stadionig senki és semmi nem emlékeztetett arra, hogy a városban két rivális ország gárdája méri össze a tudását labdarúgásban. Az aréna környékén már annál inkább – a várakozásoknak megfelelően komoly volt a rendőri készültség, volt lovas és kutyás rendőr is, sárga mellényt viselő szervezőkből sem volt hiány. Amikor egyikük angolul elmagyarázta, hogy merre található a Magyarországról érkezők számára fenntartott parkoló, a végén azért hozzátette: „Be careful”, azaz óvatosságra intett.

A nagyszombati focilegendáról, Anton Malatinskyról elnevezett stadion előtt a beléptetésre várakozó magyarok jelentették a fényt az éjszakában, görögtüzekkel, illetve a már Budapesten is látott füstökkel hangoltak.Nem csak ezekkel: volt, aki szlovák sálat és zászlót égetett, egyes hírek szerint kisebb tömegoszlatásra is sor került. Eközben a hazaiak számára elérhető másik oldalon (ahol a sajtóbejárat is volt) szurkolói zóna, ajándékboltos standok és egy kisebb fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Volt, aki jégkorongmezben, más sállal, megint más különösebb kellék nélkül érkezett. A hangulat egyáltalán nem tűnt ellenségesnek.

City Aréna, 20.00 – szórványos füttyszó és hangos éljenzés közepette érkeztek meg a pályára a magyar labdarúgók. A nagyjából 2000 fős vendégszektorban eddigre 1500-an már biztosan helyet foglaltak, a hazai oldalon viszont még jócskán maradtak üres székek. Noha a mérkőzés előtt a rendezők mindent megtettek, hogy a vendégcsapat szurkolói ne vegyülhessenek a szlovákokkal, az elkerített lelátórészen kívül is több helyen feltűnt a piros-fehér-zöld lobogó. Eddigre egyébként az is eldőlt, hogy a nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Marco Rossi Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik nélkül álmodta meg a kezdőcsapatot, amely a következő volt: Gulácsi Péter – Lang Ádám, Willi Orbán, Kádár Tamás – Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Nagy Ádám, Korhut Mihály – Kleinheisler László, Kovács István – Szalai Ádám.