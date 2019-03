Trump újabb gesztust tesz Netanjahunak

Nincs egyetértés abban sem az európai vezetők között, hogyan kellene viszonyulni a távol-keleti óriáshoz.

Az európai uniós vezetők csütörtökön kezdődött brüsszeli találkozójának második napja főként a Kínával fenntartott viszonyról szóló vitával telt. Az EU-Kína csúcsot április 9-ikén rendezik, és az EU27-ek az erre való felkészülés jegyében tárgyaltak a kétoldalú kapcsolatokról. Donald Tusk, az állam- és kormányfői fórum, az Európai Tanács elnöke a tanácskozás végén tartott sajtótájékoztatóján ezt úgy foglalta össze: „szeretnénk kiegyensúlyozott viszonyt, amely a tisztességesen versenyen és az egyenlő piacra jutási feltételeken alapul.” Az EU szeretné meggyőzni Kínát, hogy a Kereskedelmi Világszervezet reformjáról szóló megbeszélések az ipar állami támogatására is kiterjedjenek. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök Kínát vetélytársnak nevezte, a kétoldalú viszonyt pedig „jónak, de nem kiválónak”. Kifogásolta a kereskedelemben megmutatkozó és egyensúlytalanságokhoz vezető aránytalanságokat. „Az európai árucikkek nehezen jutnak be a kínai piacra” — fejtette ki, hozzátéve: „míg az ázsiai ország vállalatai részt vehetnek európai közbeszerezésekben, addig a kínai fél akadályokat gördít az európaiak elé”. A csúcs záróközleménye Kína említése nélkül leszögezi: az Európai Uniónak fel kell vérteznie magát a harmadik országok tisztességtelen gyakorlatával szemben, felhasználva erre saját közbeszerzési szabályait és a rendelkezésére álló kereskedelmi védintézkedéseket. Krišjānis Kariņš lett kormányfő a vitában azt hangsúlyozta, hogy miközben az EU piaca nyitott és szigorú versenyjogi szabályok jellemzik, addig a kínai piac zárt. Értesülések szerint Orbán Viktor magyar kormányfő is hozzászólt a napirendi ponthoz, és védelmébe vette az úgynevezett 16+1 kezdeményezést, Kína, valamint 16 kelet- és közép-európai állam közös infrasturkturális együttműködését, amely egy 10 milliárd dolláros kínai hitelkeretből valósul meg. Sok nyugati tagállam ugyanakkor Peking trójai falovának tekint az együttműködési formára. Az ázsiai országgal kapcsolatos az a hír is, hogy az Európai Bizottság két héten belül közzéteszi ajánlásait az 5G-s hálózatok biztonságát célzó közös lépésekről. A kínai Huawei cég rendkívül gazdaságosan és hatékonyan tud ilyen hálózatokat építeni, ám sok országban attól tartanak, hogy megbízása nemzetbiztonsági kockázatokat jelent, mert kapcsolatban áll a pekingi kormánnyal. A cég ellen vizsgálat folyik az Egyesült Államokban.