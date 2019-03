Visszavonul a négy magyar téli olimpiai bajnok egyike

Könyv jelent meg „Mad Dog (Őrült kutya)” címmel Thomas Gravesenről, a dán labdarúgó-válogatott korábbi középpályásáról, akitől nemcsak az ellenfelek, hanem gyakran saját csapattársai is rettegtek.

Könyv jelent meg Thomas Gravesenről, aki 1998 és 2006 között 66 mérkőzésen 5 gólt szerzett a dán labdarúgó-válogatottban. Ez még nem lett volna ok arra, hogy írjanak az 1976-ban született középpályásról, aki a pályán és azon kívül sem ismert kegyelmet. Botrányos, gyakran fékezhetetlen viselkedése miatt a riválisok mellett gyakran saját csapattársai is tartottak Gravesentől, akit az egyik csapattársa olyan bombának nevezett, melyen már kioldották a biztosítékot és le is dobták.

Gravesen tizenhárom évet töltött el a profi futballban, hatszor váltott klubot, az Evertonban kétszer játszott, összesen 332 mérkőzésen 32 alkalommal talált be a kapuba.

Becenevei sokat mondóak, nevezték Ogrénak, Mad Dognak és Egyszarvúnak is. Első profi klubja a dán élvonalbeli Vejle volt, ahol az edzések mellett egy autókereskedésben dolgozott félállásban és alkatrészeket értékesített.

„Szükségem volt a délelőtti műszakra, a kora reggeli ébresztőre, mert enélkül felborult volna az életritmusom – mondta Gravesen egy interjúban. - Amíg nem dolgoztam itt, rendszeresen hajnalig buliztam, felborult a bioritmusom, ez a munka arra kényszerített, hogy este időben lefeküdjek aludni. Csak akkor maradtam ki hajnalig, ha másnap nem kellett dolgoznom az autókereskedésben.”

Gravesen a Vejlétől Hamburgba szerződött, ahol három évet töltött el, ebben az időszakban került be a dán válogatottba is. A kőkemény védekező középpályást imádták a szurkolók, nem ismert elveszett labdát és a párharcoktól sem riadt meg. A klub irányítóinak ugyanakkor rengeteg fejtörést okoztak Gravesen éjszakai kilengései – többször keveredett verekedésbe szórakozóhelyeken – és nőügyei, melyeket nem titkolt, így gyakran szerepelt a bulvárlapok címoldalain.

Az Evertonnál töltött időszakot volt csapattársa, James McFadden idézte fel a ran.de weboldalnak adott interjúban.

„Ha négyszemközt beszélt vele az ember, akkor teljesen normális volt, nagyobb csoportban viszont megőrült – emlékezett McFadden. - Megmagyarázhatatlan dolgokat csinált ilyenkor, előfordult, hogy a paintballnál használt fegyverrel érkezett az edzésre, és közénk lőtt. Az erőnléti edzőnk nagyon gyors és fitt srác volt, Thomas az egyik tréningen rakétával próbálta eltalálni őt a pálya másik végéről. Amikor megkérdezték tőle, hogy ennek mi értelme volt, nem gondolt-e arra, milyen veszélyes dolgot művelt, annyi volt a válasza: szerintem ez jó poén volt.”

Mc Fadden azt is elárulta, hogy az Evertonnál töltött évek alatt Gravesen már nem járt el bulizni, nagyon takarékosan élt, mindenkinek azt mondta, soha többé nem akar dolgozni, a félretett pénzéből lakásokat vesz, és ezeket fogja kiadni.

A Real Madridnál többek között olyan sztárokkal játszott együtt, mint Zinédine Zidane vagy a világklasszis brazil támadó, Ronaldo. Az itt töltött másfél évét talán sosem felejtik el a spanyol klub akkori irányítói.

Gravesen egyrészt viszonyt kezdett a közismert pornósztárral, Kira Eggersszel, ami nagyon zavarta a Real vezetőit, mert szinte napi szinten foglalkoztak ezzel a kapcsolattal a lapok. Ennél sokkal nagyobb problémát okozott, és végül ez vezetett a szerződésbontáshoz is, hogy Gravesen az egyik edzésen összeveszett Ronaldóval. A szópárbajból verekedés lett, a dán pedig kiverte a brazil világklasszis egyik fogát. Madridból a Celtichez – itt szerezte egyetlen bajnoki címét 2007-ben –, majd vissza az Evertonhoz vitt az útja, ahol 2009-ben fejezte be pályafutását.