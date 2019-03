A kormány időt akar spórolni: összevontan "egyeztet" a közszolgákról

A Quellenstrassén lévő kampusz 2025-ig szolgál az intézmény átmeneti otthonaként.

Köszönettel tartozunk a támogatásért Michael Ludwig bécsi polgármesternek, Michael Häupl korábbi polgármesternek, Sebastian Kurz osztrák kancellárnak, és Heinz Faßmann oktatási miniszternek, és mindazoknak, akik elkötelezettek az akadémiai szabadság mellett. Bécsi jelenlétünk lehetőséget ad arra, hogy egy nagyszerű város pezsgő kulturális életének részeseként növekedjünk tovább” – mondta Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora. Liviu Matei, a CEU rektorhelyettese pedig közölte: „az új kampusz nemcsak a CEU világszínvonalú oktatási és kutatási tevékenységének folytatását biztosítja, hanem lehetőséget nyújt új együttműködésekre, egyetemi partnerségekre és gyakornoki programokra bécsi és távolabbi szomszédainkkal”.

Az első fázisban a CEU három, összesen közel 12 000 négyzetméter alapterületű szintre költözik be. A 2020-21-es tanévre tervezett második fázis során befejezik a quellenstrassei épület átalakítását: 2020 szeptemberére további 8 ezer négyzetméter áll majd a körülbelül 1500 fős hallgatói közösség, köztük a bécsi CEU első alapképzésében részt vevő diákjainak rendelkezésére. A kampusz látványterveit is közzétették.

A Quellenstrassén lévő kampusz 2025-ig szolgál a CEU átmeneti otthonaként. Hogy 2025 utánra egy végleges otthont találjon az egyetemnek, a CEU eredményes egyeztetéseket folytat Bécs városával arról, hogyan lehetne a Steinhof területén található épületeket az egyetem és a környékbeliek számára előnyös módon átalakítani – teszik hozzá. Felidézik: mivel a magyar parlament által elfogadott „Lex CEU” értelmében a CEU nem vehet fel új diákokat, az egyetem 2018 decemberében bejelentette, hogy minden új diákját Bécsben fogadja 2019 szeptemberében. A 2019-es tanév átmeneti év lesz: az új diákok a bécsi kampuszon és Budapesten is tanulnak majd, míg a tanulmányaikat már megkezdett diákok Budapesten fejezik be képzésüket. A 2020-as tanévben több diák, oktató és munkavállaló tartózkodik majd Bécsben. „A CEU célja, hogy a folyamat végén két kampusszal rendelkezve, két helyszínen folytasson világszínvonalú kutatási és oktatási tevékenységet, és a CEU InnovationsLab inkubátorházának segítségével az innovációt is támogassa mindkét városban” – írják a közleményben.