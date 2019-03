A horvátokkal csap össze a magyar válogatott

A világbajnoki ezüstérmes ellen vasárnap Budapesten folytatja szereplését a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatát vereséggel kezdő magyar válogatott.

A szlovák futballisták Magyarország csütörtök esti, 2-0-s legyőzése után már a kissé harsány, ám mindenképpen indokolt öltözői ünneplésen is túl voltak, amikor szemlátomást elégedetten, felszabadultan végigsétáltak a nagyszombati stadion újságíróknak fenntartott vegyes zónáján. A hazai játékosok készséggel válaszoltak a feléjük záporozó kérdésekre – naná, az E jelű selejtezőcsoportban a jövő évi kontinenstornás részvételt érő első két hely megszerzése szempontjából az első fontos párharcot megnyerték, ilyenkor azért a legtöbb sportoló szívesen értékel.

Ugyanott távozhatott a „vert sereg”, azaz a magyar futballválogatott is: volt, aki nem kívánt nyilatkozni, a legtöbb, magyar címeres melegítőt viselő játékos viszont megállt, miután megszólították. A csapatkapitány, Szalai Ádám például meglehetősen kritikusan beszélt a történtekről: szerinte a védekezés csapatszinten kiábrándító és elkeserítő volt, mindezt pedig az első bekapott gól példázta a legjobban. Később úgy fogalmazott, hogy a két csapat játékosainak taktikai felkészültsége közötti különbség nyilvánvaló volt, ami elsősorban annak tudható be, hogy a szlovákok nívósabb bajnokságokban szerepelnek, mint a magyarok.

„Nyilván jobb lett volna győzelemmel kezdeni a selejtezősorozatot, de van még hét meccsünk, szóval lesz lehetőségünk javítani – felelte Korhut Mihály, akit arról kérdeztünk, szerinte máris az Eb-álmok végét jelentheti-e a szlovákiai vereség. – Mindjárt vasárnap itt a következő lehetőség, higgye el, nagyon szeretnénk jó eredményt elérni Horvátország ellen, nem volna jó két vereséggel indulni. Tudjuk, hogy az esélyek nem mellettünk szólnak, hiszen a tavalyi vb második helyezettje jön hozzánk, ám otthon játszunk, ráadásul telt ház előtt. Ha csapatként funkcionálunk, bízom benne, hogy eredményesek lehetünk.”

Egykedvűen állta a kérdéseket az a Szoboszlai Dominik is, aki azzal, hogy Marco Rossi az 55. percben beküldte, 18 évesen bemutatkozhatott a felnőttválogatottban. A Red Bull Salzburggal szerdán szerződést hosszabbító középpályás elismerte, hogy izgult, a bal lábán jól látható kék-fehér kötés miatt kapott kérdés hallatán pedig nem is tagadta, hogy megsérült. Az, hogy vasárnap egyről a kettőre léphet-e, pillanatnyilag kérdéses.

„Sok pozitívumot én sem tudnék kiemelni, a futballban elsősorban mégiscsak a végeredmény számít. Úgy érzem, hogy a szlovákok elleni meccs elején sikerült megvalósítani, amit megbeszéltünk, ám sajnos a mérkőzés közben rosszul reagáltunk le bizonyos helyzeteket. Vannak dolgok, amiket meg kell beszélnünk, elkerülhető hibák jöttek elő ezúttal is – kezdte a Népszava kérdéseire reagálva Nagy Ádám. – A papírforma egy dolog, nekünk vasárnap azért kell küzdenünk hazai pályán, hogy azt felborítsuk. Sajnos vereséggel kezdtünk, ezért mindenképpen győzelemmel kell folytatnunk, hogy ne legyen nagy a lemaradásunk. Biztosan nagyon csalódottak a szurkolóink is, nem véletlenül látogattak meg minket kedden az edzőtáborban és kísértek el bennünket Nagyszombatba is rengetegen. Bízom benne, hogy látták és értékelik, hogy kúsztunk-másztunk, mindent megtettünk.”

Igaz, ha valamire, hát a habitusra nem lehetett panasz, a Szlovákiában elszenvedett kétgólos vereség ellenére Marco Rossi szövetségi kapitány is példásnak nevezte a játékosok hozzáállását. Az olasz edző is elismerte: egyszerűen annyi történt a nyitányon, hogy az ellenfél jobb volt.