Az ukrán gáztranzit meghosszabbításáról tárgyal a Gazprom

Alig néhány nappal Andy Vajna halála után új tulajdonos jelent meg a TV2-nél: a korábbi céges iratok szerint egészen január 24-ig a kereskedelmi tévé egyetlen részvényese a néhai filmügyi biztos érdekeltségébe tartozó Magyar Broadcasting Co Zrt. volt, az aznap tartott közgyűlésen azonban a médiavállalkozás alapszabályába bekerült tulajdonosként egy Máltára bejegyzett offshore cég is – írja a G7.hu . Azonban a portál szerint a Medialog Worldwide Ltd. csak minimális részesedéshez jutott. A TV2 Zrt. 5 000 004 darab részvényéből csak azt a négyet szerezte meg, amelyek egyelőre szavazati joggal sem járnak. Sőt, a céges dokumentumok szerint több mint hat évig még osztalékra sem jogosult a papírok alapján az új tulajdonos. A céget képviselő ügyvédi iroda egy olyan meghatalmazással vehetett részt a közgyűlésen, amit az eseménynél több mint nyolc hónappal korábban, 2018. május első napjaiban írtak. A portál szerint mindez arra utal, hogy egy opciós szerződés lehetett a háttérben, és a jövőben tovább növelheti majd részesedését az új tulajdonos.