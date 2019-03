Így lehet pici agyi beavatkozással búcsút venni az alkoholizmustól

A módszer patkányokon már határozottan működik.

Az amerikai Scripps Research kutatóintézet érdekes kísérletet végzett, ami előre vetítheti a különböző szenvedélybetegségek gyógyítását: patkányok agyában lézerrel iktatták ki azokat az idegsejteket és útvonalakat, amelyek ezek szerint a függőségért és az elvonási tünetekért felelnek, írja a 24.hu . A függő állatok kevésbé kívánták az alkoholt, és az elvonási tüneteik is sokkal enyhébbek voltak, vagy éppen teljesen megszűntek. Az idegsejtek akkor aktiválódnak, amikor az állatok megkívánják az alkoholt, valamint akkor is, amikor elvonási tünetekkel küzdenek. A kutatók megállapították, mely idegsejtek felelősek azért, hogy ezek az útvonalak meginduljanak az agyban, és ezeket kezdték targetálni a lézerrel. Abban a pillanatban azonban, hogy a lézert kikapcsolták, az állatok ismét visszatértek a régi kerékvágásba, függőségre utaló tüneteket produkáltak, vagy éppen elvonással küszködtek. A technológiát egyelőre embereken szigorúan tilos alkalmazni, így a kutatók azt mondják, nagyjából 20-30 év még legalább kell ahhoz, hogy klinikai kísérleteket tudjanak végezni a szakemberek. Arra viszont jó a kutatás, hogy megmutatta ezt az idegsejtcsoportot, amelyre érdemes figyelni az alkoholfüggőséggel kapcsolatban, és amelyet más gyógyszerekkel azért lehet targetálni – ilyen típusú megoldás akár a következő 10-15 évben is jöhet a gyógyszeriparba.