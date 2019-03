Orbán a bukásáról beszélt, és gyorsan új célt szabott meg az EP-választásokon

A miniszterelnök a migrációs konferencián beszélt, és úgy érezte, hogy majdnem totális baloldali és liberális uralom van Európában.

az olaszokban bízhat, mert az nagy ország.

Impozáns szereplőgárda lépett színre a budapesti migrációs konferencián: többek között beszélt Nicolas Sarkozy volt francia elnök, Vaclav Klaus volt cseh elnök vagy Alexander Downer volt ausztrál külügyminiszter, írja a hvg.hu . Aki másként gondolkodik és tenni próbál, azt megtámadja a mainstream sajtó, élelemtől, mondta a spanyol Oreja, de ez Nyugat-Európában nagyon nehéz, a think tanknek, a média, civilek 85 százaléka baloldali liberális, és összehangoltan cselekednek - engedett bepillantást a fejébe Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az ő országában azért jobb a helyzet: "nálunk 50-50 százalék a keresztény vs. baloldali hátország aránya, de nyugaton neki és Magyarországnak még sosem volt ilyen rossz a megítélése, mint ma". (Hogy hátországon mit ért, azt nem részletezte, de igazából baloldali hátország nincs - se gazdasági, se intézményi, se média.) "Most mi itt még kitartunk, de ha nincs egy nagy ország, ami ugyanazt gondolja, mint én, akkor meg fogunk bukni", jósolt Orbán sötét jövőt nem sokkal a néppártból való kizárása után. De azért a reményt is megcsillantotta, mondván: