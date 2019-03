Fegyverek, rabolt drog, milliók - Négy férfit kapcsolt le a rendőrség Budapesten (videók)

A rendőrök négy gyanúsítottat vettek őrizetbe és közel egy kilogramm kábítószert foglaltak le Budapesten.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztálya kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást H. Ádám 29 éves budapesti lakos és társai ellen - számol be az elfogásról a police.hu . A férfi a nyomozás adatai szerint többféle – különböző forrásokból beszerzett – drogot értékesített fővárosi bűntársaival együtt Budapesten. A kábítószer vásárlásakor esetenként fegyverrel fenyegették meg üzlettársaikat, nem fizettek az anyagért, azt rablás útján szerezték meg. A KR NNI munkatársai a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységével 2019. március 22-én éjszakára közös akciót szerveztek a bűnözői csoport felszámolására. H. Ádámot és a 31 éves H. Krisztiánt kábítószer értékesítése közben érték tetten a IV. kerületben. Rajtuk kívül vásárlójukat, a 37 éves J. Lászlót is elfogták. Ezzel egy időben elfogták a 21 éves K. Marcellt, akitől H. Ádám aznap este az eladásra kínált kábítószert elrabolta, továbbá a TEK munkatársai egy másik helyszínen elfogták a 31 éves N. Ágnest, aki bűntársként részt vett a kábítószer-kereskedelemben. A tettenéréskor, majd a gyanúsítottak otthonaiban megtartott kutatások alkalmával a rendőrök összesen közel 1 kilogramm kokaint, amfetamint és kannabiszgyanús anyagot, 19 darab ecstasy tablettát, több millió forint készpénzt, valamint a porciózáshoz és értékesítéshez használt eszközöket foglaltak le, illetve három fegyvert és lőszereket, amelyek szakértői vizsgálata folyamatban van. A KR NNI nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki H. Krisztiánt, K. Marcellt és N. Ágnest kábítószer-kereskedelem bűntett, H. Ádámot ezen túl még rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt is, J. Lászlót pedig kábítószer birtoklása miatt. Utóbbi férfi kivételével a négy gyanúsítottat a rendőrök őrizetbe vették és előterjesztést tesznek letartóztatásuk indítványozására. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai szakértők bevonásával folytatják a nyomozást.