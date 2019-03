Christchurchi mészárlás: a legmagasabb szintű vizsgálatot rendelte el az új-zélandi kormány

Nem most van itt az ideje, hogy „kapitányt cseréljünk a hajón” – mondta Michael Gove.

Válságtanácskozáson igyekezett felmérni a brit kormány, van-e esély elfogadtatni Theresa May brexit-megállapodását egy harmadik alsóházi szavazáson. Bár pártbeli ellenfelei és potenciális kihívói eddig kiálltak mellette, nyilvánvaló, hogy May elvesztette a kontrollt a pártja fölött, és bármikor elmozdíthatják. Ugyanakkor pártbeli kihívói szerint nem most van itt ennek az ideje – írja az Euronews