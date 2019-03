Megvan a Figyelő új főszerkesztője

A szabályok felülvizsgálatát javasolja az igazságügyi bizottság KDNP-s elnöke.

A parlamenti képviselők belépési jogáról szóló szabályok felülvizsgálatát javasolja Vejkey Imre, az igazságügyi bizottság KDNP-s elnöke – írja az Index . Tavaly decemberben több ellenzéki képviselő is behatolt az MTVA székházába, hogy beolvastassa a túlóratörvénnyel kapcsolatos öt pontot, ám találkozni akkor senkivel nem tudtak a politikusok, Hadházy Ákost és Szél Bernadetett pedig kihajították a biztonságiak. Az ellenzéki politikusok ezt követően feltették a kérdést, ki tud segíteni abban egy országgyűlési képviselőnek, hogy élhessen a törvény adta jogával, hogy bejusson egy közintézménybe. Sajátos passzolgatás indult, és miután a belügyminiszter közölte, hogy a rendőrségnek nincs hatásköre, Kövér László a mentelmi bizottsághoz fordult, amely visszadobta a labdát, így Kövér a parlament igazságügyi bizottságának állásfoglalását kérte. Ez mostanra megszületett, és az Indexhez eljutott dokumentumban Vejkey Imre KDNP-s elnök a törvény felülvizsgálatát javasolja, olyan kiegészítésekkel, amely a belépési jog korlátozását vetíti előre. Az elnök a portál szerint azt írta: – A bizottság úgy véli, a képviselő tájékozódásának elsődleges színtere a parlamenti munka. – Ami a képviselőnek a közigazgatási szervekhez, közintézetekhez és közintézményekhez való belépési jogát illeti, a bizottság álláspontja szerint e jog sem parttalan, nem értelmezhető kiterjesztően és nem gyakorolható visszaélésszerűen. – E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét. – A belépési jog pusztán olyan kiegészítő jellegű eszköznek tekinthető, amelynek alapvető célja a képviselő egyéb jogai gyakorlásának elősegítése a belépésre vonatkozó adminisztratív szabályok egyszerűsítése által. – A belépési jog tehát nem irányulhat a képviselő nem rendeltetésszerű joggyakorlásának elősegítésére.

A bizottság ezért szükségesnek tartja

A portál azt írja, hogy az igazságügyi bizottság kedden tárgyalja az állásfoglalást. A Fidesz-KDNP-nek megvan a többsége a bizottságban, így ennek elfogadása formaság. Mindezek alapján a bizottság, vagy a házelnök is javaslatot tehet arra, hogy változtatják a belépési jog szabályozását.

Arató: A beterjesztés jelzi, hogy jogtalanul dobták ki a képviselőket

Kedden az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülése közben sajtótájékoztatót tartott Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese. A párt úgy véli: a Fidesz korlátozni akarja és akár meg is szüntetheti a parlamenti képviselők azon jogát, hogy szabadon bemehessenek közintézményekbe és ott információkat kérhessenek az intézmény működéséről. Arató az MTI összefoglalója szerint közölte: az igazságügyi bizottság ülésének napirendjén szerepel egy olyan javaslat, ami felülvizsgálná ezt a jogot. Arató Gergely hangsúlyozta, hogy az ellenzéki képviselők tavaly decemberben, illetve idén év elején „több alkalommal is éltek ezzel a jogukkal”. A beterjesztés azt is jelzi, hogy az ellenzéki képviselőket jogtalanul dobták ki a közintézményekből és jogtalanul korlátozták az információhoz való hozzáférésüket, hiszen ha nem így lenne, akkor nem kellene törvényt módosítani – jelentette ki a politikus.