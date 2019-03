Tüntettek a tejtermelők a Penny Market központjánál

Magyar tejet tartalmazó dobozokat vittek ajándékba, és egy petíciót is átadtak az üzletlánc vezetésének.

Az olcsón árusított szlovák tej miatt tejtermelők tüntettek a Penny Market Kft. alsónémedi logisztikai központjánál kedden, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) által támogatott demonstráción. Győrffy Balázs, a NAK elnöke az MTI összefoglalója szerint a tüntetésen kijelentette: reméli, ez a figyelmeztető demonstráció elég lesz, hogy a Penny Market Kft. vezetése megértse, hogy olcsótej akciókkal nem veszélyeztethetik a tejágazatot. Kilátásba helyezte, hogy emennyiben szükséges, folytatják a tiltakozást és akár egy médiakampányt is indítanak, hogy a vásárlókat eltanácsolják az áruházlánctól. A tejtermelők által kezdeményezett demonstrációt amiatt tartották, hogy a Penny Market Kft. a múlt héten 14 forintos, azonnali árcsökkentéssel 135 forintos áron dobott piacra egy szlovákiai import UHT tejet. A NAK elnöke azt a kérdést intézte az áruházlánc vezetéséhez: hogyan történhet meg, hogy a szlovák gazdáktól drágábban vásárolt és az ottani kereskedelmi láncokban szintén drágábban értékesített tejet Magyarországon – a szállítási költséget is beleszámolva – olcsóbban értékesítik. Hozzátette, hogy ezzel tönkreteszik a tejágazatot és marketing eszközként kezelik a tejtermelőket. A NAK elnöke beszélt arról is, hogy reméli, a magyar fogyasztók bölcsek és észreveszik, hogy az import tej hosszú távon károsítja a magyar tejtermelést. Hozzátette: az elmúlt időszakban jó kapcsolat alakult ki a termelők, a feldolgozók és a kereskedők között, amelyben a termékre vonatkozó áfacsökkentéssel mindenki megtalálhatta a számítását. Figyelmeztetett, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad most ilyen akciókkal elrontani.

Jakab István, a Magosz elnöke arról beszélt: az Európai Unió más tagállamaiból azért hozzák be az ott felhalmozódó felesleget, hogy szétverjék a magyar piacot. Amennyiben a Penny Market továbbra is ezt a magatartást fogja folytatni, arra fogják kérni a vásárlókat, hogy be se tegyék a lábukat ezekbe az üzletekbe. László Róbert tejtermelő, a demonstrációs bizottság vezetője az áruházlánc bejáratánál, a közel ötven demonstrálóval együtt egy petíciót adott át az üzletlánc vezetésének és letették a földre az ajándékba hozott magyar tejet tartalmazó dobozokat. A demonstrációs bizottság vezetője megerősítette, hogy UHT tejet a magyar termelők 139 és 148 forint literenkénti áron tudnak gyártani és a nyers tej ára 100 forint kilogrammonként, ami az Európai Unióban a legalacsonyabb. Szlovákiában magasabb a tej felvásárlási ára, ezért bizonyos, hogy csak veszteséggel és etikátlan üzleti magatartással tudja árusítani az áruházlánc a behozott tejet. Kérte, hogy a hatóságok vizsgálják meg a Penny Market árképzési rendszerét, különös tekintettel a diszkriminatív árképzés tilalmára. Mint megírtuk, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) nemrég hatósági ellenőrzést kezdeményezett a Penny Market Kft. ellen a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalnál és a Pénzügyminisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkárságánál.