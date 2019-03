Végét járja a Sophia művelet - az elmúlt négy évben 45 ezer migránst mentettek ki a Földközi-tengerből

A tagállamok közötti megállapodás hiánya miatt március 31-én megszűnhet az Európai Unió haditengerészeti művelete, a Sophia, amely 2015-ben indult azzal a céllal, hogy megnehezítse az embercsempészetet és az illegális migrációt a Földközi-tenger déli-középső részén. Pedig tavaly decemberben még élt a remény a folytatásra, az Európai Unió kormány – és államfői tömörítő Európai Tanács március 31-ig hosszabbította meg, és új feladatokkal bővítette a műveletet. Az unió a Sophia keretében ellátja a líbiai parti őrség és haditengerészet kiképzését is, valamint segíti az ENSZ-fegyverembargó érvényesítését a líbiai partokhoz közeli nyílt tengeren. Székhelye Rómában van, olasz parancsnokság alatt működik, de a folytatás kerékkötői is éppen az olaszok. A bevándorlásellenes Liga vezetője, Matteo Salvini belügyminiszter ugyanis megtiltotta, hogy hajók kössenek ki partjaiknál menekültekkel a fedélzeten, valamint Olaszországba eddig 426 migráns érkezett, ami 90 százalékos visszaesés a 2016-os adatokhoz képest, így viszont a művelet szerepe már nem olyan fontos. Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója úgy nyilatkozott: reméli, hogy sikerül közös nevezőre jutni a Sophia további működtetése kapcsán, de egyelőre ennek semmi jele nem mutatkozik. A főbiztos ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a művelet befejezése súlyos negatív következményekkel járhat. Valószínűleg a Sophia, ha nem is ezen a néven – amit egyébként egy menekült kislányról kapott, aki a Sophia nevű német hajón látta meg a napvilágot 2015-ben – de tovább él majd, csak a líbiai parti őrség kiképzésére és felszerelésére koncentrálva. A művelet hatékonyságát bizonyítja, hogy létrejötte óta évről évre csökkent a Földközi-tengeren az illegális menekültek száma, miközben sok ember életét sikerült megmenteni a térségben, és jelentős számban tartóztattak le embercsempészeket. Keretében az elmúlt négy évben 45 ezer migránst mentettek ki, és a líbiai parti őrség 300 emberét képezték ki. Működéséhez egyébként minden tagállam hozzájárult, az éves körülbelül 12 millió eurós költségvetést közösen dobták össze, de az operatív feladatokat a résztvevők maguk fizették. A munka oroszlán részét olasz, spanyol, francia és német hajók végezték.