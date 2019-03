Igen a szerzői jogi reformra

A magyar rövidfilmes verseny izgalmasnak ígérkezik a hétfőn kezdődött Friss Húson.

Hetedik alkalommal rendezi meg a Daazo.com csapata a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált. Az egy héten keresztül, a budapesti Toldi moziban zajló esemény, szokás szerinti csúcspontja a magyar alkotók versenye: összesen huszonkilenc magyar rövidfilm, összesen 478 percben csak össze az elismerésekért ebben a szekcióban. Külön érdekesség, hogy tizenhét rendező abszolút újonc a rendezvényen, így a mustra híven tükrözi a „Friss Hús” szellemiséget. Magyarul: aki idejekorán szeretne megismerkedni a hazai mozgóképes ifjú titánokkal, itt az alkalom. A hazai közönség itt láthatja először a Berlinale Shorts versenyprogramjában bemutatott két magyar animációt, a Lidérc úr című filmet, valamint a legjobb LMBTQ-témájú alkotásnak ítélt Teddy díj nyertesét, az Entropiát, illetve hét további animált mozgóképet. Emellett számos különleges és magas művészi értéket képviselő alkotás került a versenyprogramba a hazai filmes oktatási intézményekből (Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), valamint a Média Mecenatúra által támogatott filmek is megjelennek majd a fesztiválon. A játékfilmes mezőny számos izgalmas művet ígér. A Dudás Balázs rendezte Két csík egészen kimagasló alkotás: egy fiatal pár intim pillanatait látjuk. A cselekmény nagy része egy lakásban játszódik: első este Liza hiába várja haza Gábort, aki „a klubban” zenél. A lény felfokozott idegállapota érthető, hiszen csak azt akarta megbeszélni, hogy terhes. Gábor, meg erre úgy reagál, mint egy átlagos mai férfi (szóval, nem úgy, mint az amerikai giccsekben). A történet középpontjában egy terhességi teszt áll – ezen van a bizonyos két csík – de nem nagyon érdemes a konkrét cselekményt kitárgyalni, mert egy olyan realista műről van szó, melyben konkrét emberi érzéseket fogalmaznak meg az alkotók. Aki élt már párkapcsolatban, minden egyes pillanatát érteni és érezni fogja a filmnek, mely roppant izgalmas emocionális stációkat mutat meg. Nincs mese, a két csík profin megírt, megrendezett etűd, a két színész, Sodró Eliza és Vilmányi Benett játéka hiteles és magával ragadó. A gyerekvállalás és az azzal járó felelősség témakörét járja körbe – egészen másképpen, mint Dudás – a Kék órában Regős Ábel. A film középpontjában Orsi, az elvált anyuka áll, aki egyedül neveli öt és fél éves gyerekét. A történetben az első csavar, hogy elindulunk egyfajta magyarfilmes mély-szocióból: Orsi, a szociális munkás, éppen másokon akar segíteni. Aztán hazamegy, ahol eligazítja a bébiszittert és kis készülődés után elindul az éjszakban. Hát, itt viszont semmi sem úgy alakul, ahogy várta volna, pedig elég sok minden történik vele, hiszen túlesik egy társkareső oldalon leszervezett első randin, találkozik a barátnőivel és végül az őt hazaszállító taxissal is megállnak egy hamisítatlan éjszakai étteremben. Regős Ábel azt igyekszik megmutatni, miképpen változik az ember élete (a környezete cselekedeteiben és hozzáállásában), ha van egy gyereke. Ha pedig a gyerekvállalás a téma, akkor igen érdekes darab Molvay Norbert Jövő szerdán című műve, melyben egy huszonéves lányt próbál meg lebeszélni az abortuszról a védőnő. Nem sikerül neki, de ennek megvan a súlyos lélektani oka. Hogy mi az, az a filmből kiderül. De persze, a mezőny igen erős színészek terén is: például Halász Judit és Bálint András, Szabó István legendás szerelmespárja újra együtt lesz látható Lengyel Balázs Hármasban című filmjében. Trill Zsolt, Láng Annamária, Bezerédi Zoltán, Hajdu Szabolcs, Polgár Csaba, Kiss Diána Magdolna és Pető Kata is megjelenik a vetítővásznon, míg a legfiatalabb generációból Törőcsik Franciskát, Vilmányi Benettet, Sodró Elizát, Mészáros Blankát, illetve Waskovics Andreát lehet majd rövidfilmes szerepben látni. Sőt az egyik alkotásban Michelle Wild is felbukkan. Mint színész.