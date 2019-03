Újabb helyeken alakul az összefogás

A háttérbeszélgetés a sajtót, a miniszter pedig a kórházigazgatókat zavarta össze az új vezető pályázatokról szóló hírekkel.

A minisztériumot is összezavarta a Pesti Srácok hétfői késő délutáni cikke, amely idézte Kásler Miklós szavait egy háttérbeszélgetéséről. A lap eredeti tudósítása szerint a tárca vezetője arról beszélt, hogy lecserél majd tucatnyi kórházigazgatót. Mint írták: „a kórházak adósságának mintegy kétharmadát 28 intézmény okozza. Ezért is hirdettek meg 10 kórházban is vezetői pályázatokat, hogy olyan szakemberek kerülhessenek az intézmények élére, akik képesek elérni a hatékonyabb gazdálkodást.” A miniszter megjegyezte azt is, hogy a kiírt kórházigazgatói pályázatok azt a célt is szolgálják, hogy az állami rendszerben is mindenkor megfelelően kezeljék a rendelkezésre álló forrásokat. A hír, hogy legalább tízen, és éppen a legadósodottabbak közül lapátra kerülnek az intézményvezetők körében erőset „ütött.” Ám hiába telefonálgattak körbe-körbe, a miniszter bejelentésének hátteréről, a döntés előkészítéséről senki nem tudott semmit. A potenciális érintettek között voltak, akik azonnal felhívták a kormánypárt helyi választókerületi elnökét, hogy tájékozódjanak, illetve védelmet kérjenek. Az egyik legnagyobb adós, a 2,2 milliárddal tartozó Honvéd Kórház főigazgatójának leváltására vagy kinevezésére nincs is hatásköre a humán miniszternek. Az ötszázmillió feletti összeggel tartozók között több fővárosi intézmény és több nagy megyei kórház is van. Csakhogy ezek mindegyike mögött erős választókerületi elnökök, miniszteriális támogatók állnak. Politikai botrány nélkül szinte elmozdíthatatlanok. A kormánypárt pedig most az uniós és az önkormányzati választási kampányban messze elkerülné az efféle botrányokat. Szakemberek felidézik, hogy a miniszter már a februári kihelyezett Fidesz frakcióülés idején is nekifutott a kórházi vezetők cseréjének. Végül csak a Szent János élén sikerült vezetőt váltania. Nála aligha az adósság volt a fő probléma, a Szent Jánost a területen érdekelt pénzügyminiszter, Gulyás Gergely kancellária miniszter és a környékbeli fideszes polgármesterek nyomására beemelték a fővárosi szuperkórházas projektbe, és ehhez delegáltak új arcot is az intézmény élére. Így menesztették Kázmér Tibort, és az intézmény vezetését pályázat nélkül bízta rá Takács Péterre, a tárca addigi egészségpolitikai főosztályvezetőjére. Úgy tudni a politikai beavatkozások nyomán kedd délre a miniszter tízes listája már csak „amúgy is nyugdíjas korú” hét gazdasági igazgató cseréjére és három, periférikus intézmény főigazgatócseréjére „szelídült.” A listát azonban konkrét nevekkel továbbra sem látta senki, csak beszéltek róla. Hogy az erős emberek léptek, már abból is kiderült, hogy a Pesti Srácok eredeti írását még hétfőn este fél nyolc körül módosították: kikerült belőle a tíz kórházigazgató eltávolítására utaló rész, csak jövőbeni eshetőségként szerepelt benne néhány kórházvezetői poszt meghirdetése. Kedd délutánra pedig az EMMI is kiadott egy közleményt. Ebben a miniszter hitet tett az intézményvezetők mellett, sőt jelezte: kifejezetten számít a kórházigazgatók támogatására. Mint ahogyan azt a közlemény a minisztertől idézte: „A kórházigazgatók nagyobbik része csupán megbízással vezeti intézményét, és ez a bizonytalanság nekik sem jó”. „Én biztonságot szeretnék nyújtani nekik, ezért a közeljövőben számos helyen pályázatot írunk ki a kórházigazgatói posztra, hogy a nyertesek már kinevezéssel, nyugodtan végezhessék felelősségteljes munkájukat a zavartalan betegellátás érdekében”- üzente a miniszter annak a mintegy félszáz kórházigazgatónak, aki jelenleg teljesen függő helyzetben, pusztán ideiglenes megbízással vezeti valamelyik betegellátó intézményt.